Morre em São Paulo o médico Paulo Corazza

O médico Paulo Corazza morreu no último domingo, 21, no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para onde foi levado após sofrer um aneurisma cerebral. Ele tinha 84 anos e não aparentava ter problemas de saúde.

Corazza era natural de São Manoel e chegou a Santa Cruz do Rio Pardo ainda jovem. Ele foi um dos diretores do antigo hospital “Maternidade Maria Perpétua Piedade Gonçalves”, localizado na praça São Sebastião e que funcionou durante décadas na cidade até fechar as portas em 2013.

Como profissional, Paulo Corazza era considerado um dos médicos mais tradicionais de Santa Cruz. Era clínico geral e especialista em cardiologia, geriatria e obstetrícia. Além disso, ele havia se tornado especialista em medicina bionuclear e ortomolecular. Praticava a medicina praticamente há 59 anos.

Paulo Corazza era, ainda, atuante na sociedade santa-cruzense. Participou da direção de diversos clubes e era membro do conselho do Lar São Vicente de Paulo. Mas sua verdadeira paixão era a maternidade, que dirigiu durante muitos anos com os amigos Calil Ali e Zuhair Tarraf. Quando a prefeitura retomou o prédio do antigo hospital, Corazza foi um dos médicos que mais sofreram com a medida.

Nos últimos anos, fazia planos para se mudar para os Estados Unidos, onde moram dois de seus quatro filhos. Na semana passada, Paulo sentiu-se mal e os médicos diagnosticaram um AVC. Levado para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi submetido a uma cirurgia e estava se recuperando quando, em seguida, sofreu um aneurisma cerebral.

Para o amigo Calil Ali, certamente Corazza sofreria muito caso sobrevivesse com sequelas. “Ele não suportaria a situação. Foi um homem que dedicou sua vida à medicina em Santa Cruz do Rio Pardo”, disse Calil, que trabalhou com o companheiro na antiga maternidade.

Paulo Corazza deixou a mulher Edméia Eliza Silva Corazza e quatro filhos. O corpo dele foi velado no Lar São Vicente de Paula e sepultado no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo na segunda-feira, 22. Centenas de pessoas se despediram do médico.