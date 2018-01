Paulo Nardo foi o último da geração ‘Brahma’

Empresário que foi dono de revenda da

marca em Santa Cruz morreu aos 78 anos

O empresário Paulo Nardo morreu no sábado, 20, em Santa Cruz. Ele fazia hemodiálise e teve complicações por conta da diabetes. Foi sepultado no Cemitério da Saudade e deixou a viúva Maria Bertoldo Nardo e dois filhos.

Paulo foi o último dono do depósito da Brahma em Santa Cruz, antes da incorporação das principais cervejarias do País para a criação da Ambev. Desde então, a nova política da empresa foi fechar os grandes depósitos no interior, que detinham as exclusividades das principais marcas.

Na época do apogeu dos grandes depósitos, Paulo Nardo era um dos empresários mais conhecidos de Santa Cruz do Rio Pardo. Amante do esporte, foi intenso colaborador da Associação Esportiva Santacruzense e chegou a fazer parte da diretoria do clube nos anos 1970 e 1980.

Quando fechou o antigo depósito de bebidas, que chegou a ser um dos maiores de toda a região, Paulo Nardo ainda ficou conhecido durante muitos anos como “Paulo da Brahma”.

Doente já há alguns anos, ele teve complicações no tratamento da diabetes e morreu na Santa Casa de Ourinhos no último sábado, 20, dia do aniversário da cidade que tanto amou. Nardo tinha 78 anos.