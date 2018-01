Coluna “Dicas” – Edição de 28/01/2018

Último a saber

O transtorno provocado por uma obra no bairro da Estação, onde um funcionário da Codesan foi soterrado e alguns comércios sofreram inundações, pode mudar o conceito do prefeito Otacílio Parras em relação ao presidente da empresa, Cláudio Agenor Gimenez. Para piorar, o prefeito só ficou sabendo do acidente com o funcionário, que aconteceu no meio da semana, dois dias depois. Não gostou, evidentemente. O problema é que Otacílio é lento para tomar decisões…

Amigos para sempre

O advogado Marcelo Picinin, que foi exonerado da administração em março do ano passado e rompeu com o prefeito, de quem era amigo e advogado, já voltou às boas com Otacílio Parras. Os dois já são vistos em animadas conversas na prefeitura e até no recinto da Festa do Peão de Boiadeiro. Picinin parece ter deixado de lado as rusgas com o político que chamou de “desonesto”.

Dupla

Embora ninguém saiba se o vereador estava brincando ou não, o fato é que a declaração de João Marcelo Santos (DEM), de que pode disputar a sucessão de Otacílio Parras tendo o secretário Fernando Bitencourt como parceiro, preocupou outros setores da base governista. Marcelo teria contado sobre suas pretensões em conversas informais na Câmara. Como ele dificilmente sorri, o pessoal está levando a sério. Só não se sabe quem é o virtual cabeça de chapa.

‘Minha casa’

O prefeito Otacílio Parras não gostou nadinha do locutor da Festa de Peão ter feito rasgados elogios ao prefeito de Ourinhos, Lucas Pocay (PSD), no primeiro dia do evento, mesmo com público pequeno por causa das chuvas. Ele repreendeu um assessor do colega ourinhense, dizendo que em Santa Cruz a casa tem dono…

Cara fechada

Aliás, o humor do prefeito não estava bom na semana passada. Além da cratera na Estação e incidentes no rodeio, ainda houve o problema com a entidade “O Samaritano”. Na reunião da Câmara Municipal que discutiu o assunto, na noite de segunda-feira, 22, o prefeito foi monossilábico quando, ao final, foi procurado pela imprensa, inclusive o DEBATE, para dar declarações. “Não!”, disse, virando a cara. Em seguida, também proibiu o secretário Diego Singolani de falar.

Horário

Pela primeira vez em muitos meses, a sessão da Câmara do próximo dia 5 de fevereiro deverá terminar tarde. É que está previsto a leitura do relatório final da “CPI das Horas Extras”. O documento, por sinal, pode ser explosivo.

Sem força

A situação do prédio da Ciretran em Santa Cruz mostra a falta de força política do prefeito Otacílio Parras (PSB) junto ao governo de São Paulo. A novela se desenrola há nove meses e Otacílio sequer cobra uma solução do Estado. O vice-governador Márcio França, diz o prefeito, é seu amigo particular…

“Coisas de Política”

Defesa do consumidor

Aquele vereador, sempre atendo às regras de defesa do consumidor, costumava rotineiramente verificar as datas de validade de produtos nos mercados. Pasando para uma compra num mercadinho perto de sua casa, notou um lote de caixas de leite cuja validade estava vcencida.

Diante do fato, dirigiu-se ao gerente e informou o mesmo.

— Fique tranquilo, senhor vereador. Vou retirar o produto imediatamente. Além disso, o senhor vai receber este cupom com direito a 10% de desconto nesta compra que fez agora. Esta é uma prática que adotamos quando algum cliente encontrar um produto vencido aqui no estabelecimento. E isso só acontece muito raramente…

O vereador, satisfeito com a iniciativa do gerente, dirigiu-se ao caixa. Porém, ao apresentar o cupom de desconto, foi surpreendido com uma observação.

— Desculpe, senhor, mas não posso aceitar este cupom, pois ele já está vencido há mais de cinco meses.

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)