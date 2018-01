Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 28/01/2018

Champagne ou antimicótico?

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

De todo dinheiro que me sai do bolso, o mais chorado é o que eu deixo na farmácia. Vá lá, o que me tomam no pedágio de Marques dos Reis também merece algumas lágrimas. Principalmente quando passo pela placa que informa que o pedágio funciona há 16 anos sub judice.

Há coisa de alguns meses, a dermatologista me receitou um filtro solar vendido em bisnagas de 60 gramas pela bagatela de 60 reais. Eu havia passado por um pequeno procedimento e aquilo devia proteger o local afetado. No retorno, marcado para 30 dias depois, ela tinha uma boa notícia para me dar. Aproveitei esse minuto de sorte para perguntar se não era possível trocar aquele determinado filtro por um genérico. Argumentei que não podia me dar ao luxo de comprar um creme que, no fim das contas, custa R$ 1.000,00 o quilo. Se ainda fosse pra comer, feito um caviar de ovas de peixe albino… Mas mil reais por um negócio pra se passar na cara eu não posso me permitir. Já basta o vidro de 100 ml do xarope pra tosse custar R$ 33,00. Tomei dois vidros e a tosse não me deixa. Se tiver que tomar dez vidros, terei pago R$ 330,00 pelo litro de alguma coisa feita à base de água, ácido cítrico e essência de framboesa. Mais caro do que o Knob Creek, o melhor bourbon que já bebi na vida!

Dia desses, eu reclamava no balcão da farmácia sobre o valor da compra. Um cavalheiro grisalho, de barba muito bem aparada e vestido como se fosse manequim a princípio concordou comigo, para logo em seguida sair do armário com um comentário pra lá de elegante: “Se ainda fosse pra comprar perfume”. Tem gente que gosta, fazer o quê?

Pra mim, o preço dos medicamentos devia ser dinheiro de pinga. Veja bem, você já tomou algum xarope que não fosse pra lá de repugnante? Pois acho inconcebível o fato de um xarope custar mais caro do que um vinho, ainda que seja um vinho de São Roque. Por que devemos pagar mais para levar uma agulhada na nádega do que por um ojo de bife no restaurante argentino? Um antibiótico pode custar mais caro do que um chocolate suíço? Francamente! Experimente transformar em litro aqueles poucos mililitros do vidrinho de antimicótico. Você verá que está passando na frieira um líquido mais caro do que a maioria dos champagnes importados. Em certos casos, o tratamento de uma unha encravada pode custar mais caro que uma lua-de-mel. Tá certo isso?

Os advogados de defesa da indústria farmacêutica haverão de argumentar que a pesquisa é que encarece o medicamento. Os advogados da indústria bélica e o raizeiro da praça pensam diferente.