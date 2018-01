FPF já recebeu laudos do estádio

Finalmente liberado, “Leônidas Camarinha” será palco

do campeonato paulista da Segunda Divisão em 2018

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar aprovaram o estádio municipal “Leônidas Camarinha” para a disputa do campeonato paulista da Segunda Divisão. Os laudos foram entregues na última sexta-feira pela diretoria do clube à Federação Paulista de Futebol (FPF). Na próxima terça-feira, 30, a Santacruzense vai participar do Conselho Arbitral, quando serão conhecidos os adversários do time na atual temporada.

Na semana passada, até os dirigentes foram obrigados a trabalhar nas obras do estádio municipal para se adequar à legislação. Depois que o clube providenciou a instalação de um portão para o acesso da torcida adversária, a Polícia Militar exigiu outros pequenos reparos e a pintura da numeração numa parte das arquibancadas.

A diretoria contratou os serviços de forma emergencial, mas na manhã de quinta-feira o profissional não apareceu. Sem tempo para resolver o problema, os próprios dirigentes resolveram executar o serviço.

Horas depois, o diretor Pedro Lombardi, que integra o Conselho Deliberativo do clube, foi parar no hospital após uma crise de intoxicação pela tinta spray usada na pintura. Enquanto ele permaneceu em observação num dos setores da Santa Casa de Misericórdia, o presidente do clube, Domingos do Carmo, retomou a pintura com a ajuda de alguns torcedores.

No final da tarde, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros expediram os laudos de liberação do estádio. Na sexta-feira, os documentos foram finalmente entregues à Federação Paulista de Futebol, garantindo a participação do time no campeonato paulista da Segunda Divisão deste ano. A competição começa em abril.

Reparos no estádio

A determinação de bancar as obras num estádio que pertence à prefeitura foi uma escolha da atual diretoria da Esportiva Santacruzense, talvez a única alternativa para o clube garantir a participação no campeonato paulista. Primeiro, o prefeito Otacílio Parras (PSB) havia concordado em desapropriar um terreno ao lado do estádio para construir um acesso independente à torcida adversária, uma das exigências da FPF. No entanto, desistiu da ideia quando o Ministério Público alertou que o clube não poderia receber quaisquer benefícios do Poder Público porque havia sido condenado numa ação civil pública.

Embora o acesso alternativo ao estádio não beneficiasse apenas a Esportiva Santacruzense, o prefeito desistiu da desapropriação e suspendeu todas as obras na praça esportiva. A única saída foi o clube bancar os serviços por conta própria. Se ficar de fora do campeonato paulista de 2018, uma vez que já se licenciou no ano passado, a Santacruzense teria de se inscrever novamente na Federação Paulista, pagando cerca de R$ 800 mil em taxas. Seria praticamente o fim do futebol profissional em Santa Cruz.

Além da pintura de números nas arquibancadas, o clube bancou reparos nos alambrados da torcida visitante, que fica atrás de um dos gols. O local foi danificado por torcedores de Jaú no segundo jogo decisivo da luta pelo acesso no campeonato de 2016. Os reparos foram feitos por serralheiros na tarde de quarta-feira, 24.

A Esportiva também já providenciou uma casa para servir de alojamento para os atletas, que começam a ser apresentar nas próximas semanas. O clube pretendia alugar as dependências do “Grande Hotel”, mas a indefinição da situação do estádio “Leônidas Camarinha” atrasou a negociação. O imóvel acabou sendo alugado pela entidade “O Samaritano”.