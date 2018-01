Obra ‘tumultuada’ ainda não terminou no bairro da Estação

Uma quadra inteira segue interditada após

inundação de comércio e até soterramento

A troca de tubulações de galerias pluviais no trecho inicial da avenida Jesus Gonçalves, no bairro da Estação, ainda mantém o trânsito interditado no trecho nas imediações do Posto Estação, em Santa Cruz. A obra provocou tumultos no bairro há dez dias, quando as chuvas fortes levaram lama e água em pelo menos dois comércios da avenida. Além disso, um funcionário da Codesan sofreu um acidente e teve fratura na clavícula. Ele estava dentro do buraco quando houve um desmoronamento que o soterrou. O funcionário foi socorrido imediatamente e passa bem.

Até ontem, a situação ainda era de transtorno para o bairro. Dos comerciantes prejudicados com a inundação, o mecânico Daniel Aparecido Valheiro, dono de uma oficina que ficou inundada pela lama, disse que está atrás de orçamentos para apresentar na prefeitura, onde vai requerer o pagamento dos danos. Ele havia sido informado deste procedimento pelo diretor financeiro da Codesan, Franco Ferraz de Oliveira. “Teve coisas que já paguei porque não posso esperar”, explicou Daniel na manhã de ontem. É o caso do computador da oficina, que havia sido danificado.

A Codesan, empresa do município responsável pela obra, não anunciou a data da conclusão dos serviços ou a liberação da via pública.

Sem dinheiro

A troca das galerias provocou transtornos há dez dias no bairro. Comerciantes criticam o fato da Codesan ter escolhido um período de chuvas para executar o serviço, mas a empresa explicou que houve uma emergência.

A tubulação da avenida Jesus Gonçalves é antiga e uma parte, localizada algumas quadras acima, já foi trocada no ano passado. No entanto, a Codesan admite que não tinha dinheiro para trocar os tubos das quadras seguintes, que acabaram cedendo com as chuvas fortes.