Polícia faz megaoperação e prende seis em Santa Cruz

Policiais civis e militares se unem para combater

o tráfico em Santa Cruz e seis pessoas são presas

Uma operação conjunta das polícia Militar e Civil prendeu pelo menos seis pessoas na última quinta-feira, 25, e aprendeu grande quantidade de drogas. A ação começou por volta das 6h, quando policiais das duas corporações se uniram para um “pente fino” em pontos estratégicos de Santa Cruz do Rio Pardo. Ao mesmo tempo, houve o cumprimento de mandados judiciais de prisão e busca e apreensão.

A operação teve o apoio, inclusive, do Canil da Polícia Militar. Os cães treinados localizaram drogas no bairro da Estação.

No Parque das Nações, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes numa casa da avenida Itália. Havia, por exemplo, 26 pedras de crack na laje da residência, prontas para venda no varejo. Além disso, foi encontrada uma balança de precisão, o que caracteriza o tráfico.

O morador Jolielton Nunes da Silva foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária.

Ainda no Parque das Nações, na mesma avenida Itália, os policiais apreenderam dois adolescentes — o homem de 17 anos e a jovem de 15 — que estariam associados ao tráfico de drogas. No interior da casa, foram encontradas diversas porções de maconha e cocaína. O mais importante, porém, foi a localização de uma agenda com anotações, que os delegados sugerem ser parte da contabilidade do tráfico de drogas.

Em terrenos próximos da residência, com ajuda dos cães da Polícia Militar, foram localizadas outras porções de entorpecentes.

No bairro Rita Emboava, a ação conjunta das polícias civil e militar localizou uma arma de fabricação caseira. A pistola calibre 22 foi apreendida. Segundo o delegado Renato Caldeira Mardegan, a arma funciona. O dono da casa não estava presente, mas a polícia já sabe quem é. Ele vai responder a processo criminal.

No final da tarde, a Polícia Civil prendeu uma mulher na vila Fabiano, contra a qual havia um mandado de prisão — oito anos em regime fechado. Ela foi acusada e condenada por tráfico de drogas.

O delegado Renato Mardegan disse ao portal “Santa Cruz News” que a união entre as polícias Civil e Militar é fundamental para o combate ao tráfico de drogas. “É um trabalho excepcional e o resultado é muito positivo”, afirmou Mardegan.

Cães farejadores ajudam a

combater tráfico na cidade

Na megaoperação conjunta deflagrada na quinta-feira, 25, a Polícia Militar contou com a ajuda de cães farejadores para encontrar drogas. Nos altos da Estação, por exemplo, um quiosque denunciado como “boca de fumo”, os cães localizaram porções de maconha e cocaína em terrenos dos arredores. Segundo os vizinhos, a movimentação de motos e pessoas é constante no quiosque e num campo de futebol abandonado que existe ao lado.