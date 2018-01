Relatório da CPI será lido na primeira sessão do ano

Vereadores e procurador estão concluindo

o documento para ser apresentado até o dia 5

É praticamente certo que o relatório final da CPI que investigou o pagamento de horas extras fictícias na Codesan, empresa de economia mista que pertence ao município, será apresentado a tempo de ser lido na sessão da Câmara do próximo dia 5 de fevereiro. Será a primeira reunião ordinária do ano. Para preparar o documento, os vereadores que compõe a CPI — Luciano Severo, Lourival Heitor e Joel de Araújo — trabalharam no recesso parlamentar e contaram com o auxílio do procurador jurídico da Câmara, João Luiz de Almeida Júnior.

“Está tudo caminhando para a entrega antes da primeira sessão. É muito provável que vamos conseguir”, disse ontem o vereador Luciano Severo, que é o presidente da CPI.

O relatório, ao contrário das proposições normais da Câmara — como indicações e requerimentos, que precisam ser protocolados quatro dias antes das reuniões — poderá ser entregue algumas horas antes da sessão do dia 5, o que vai facilitar a conclusão dos trabalhos.

O documento, entretanto, deverá ser integralmente lido pelo primeiro secretário da Casa, o vereador Cristiano Neves (PRB). A reportagem apurou que o relatório terá várias páginas e que a simples leitura vai demorar mais de uma hora.

Ontem, o presidente da CPI, Luciano Severo, não quis adiantar pormenores do relatório, mas anunciou que os três vereadores que compõe a comissão estão trabalhando em conjunto, descartando a possibilidade de algum deles apresentar um relatório em separado, como prevê a legislação. Isto acontece quando um dos vereadores não concorda com o teor do relatório final e apresenta um documento alternativo. Neste caso, o plenário da Câmara precisa votar para escolher o relatório oficial.

Sem discordância entre os membros, basta a apresentação do relatório, sem necessidade de aprovação. O documento deverá sugerir ações de autoridades e obrigatoriamente será remetido ao Ministério Público. Este, por sua vez, poderá responsabilizar agentes políticos pela prática de improbidade administrativa.

A CPI enfrentou alguns problemas internos desde que foi criada, em outubro do ano passado. O vereador Paulo Pinhata (PMDB), por exemplo, foi “convidado” a renunciar ao cargo na CPI depois que deu declarações à rádio 104 FM que arranharam a imparcialidade dos trabalhos. Ao comentar os depoimentos do atual prefeito Otacílio Parras (PSB) e dos anteriores Adilson Mira e Maura Macieirinha, ambos do PSDB, Pinhata sugeriu que Otacílio “falou a verdade”, ao mesmo tempo em que afirmou não ter a mesma opinião sobre os depoimentos dos antecessores.

Pressionado pela falta de imparcialidade, Pinhata renunciou em dezembro e foi substituído pelo vereador Joel de Araújo (PRB). Os três parlamentares que compõem a CPI pertencem à bancada governista na Câmara.

‘Farra das horas extras’

atravessou os governos

A “CPI das Horas Extras” foi instalada em outubro do ano passado, quatro meses após o DEBATE publicar reportagem mostrando que a Codesan pagou horas extraordinárias a funcionários sem o trabalho correspondente. Por sugestão do Ministério Público, a comissão incluiu como objeto da CPI, além de apontar os responsáveis diretos pela fraude, a apuração de eventuais omissões de todas as diretorias da empresa.

É o caso da atual, comandada por Cláudio Agenor Gimenez desde 2015. Em depoimentos, vários ex-diretores e funcionários da empresa garantiram que Gimenez sabia da irregularidade desde que assumiu a presidência da Codesan. Ele nega e garante que só tomou conhecimento das horas extras fraudulentas em junho deste ano. No entanto, só abriu uma sindicância interna — concluída às pressas — em outubro do ano passado.

Nos depoimentos de funcionários e dirigentes da empresa, pelo menos até agora não foi possível descobrir quando o pagamento irregular das horas extras começou, já que alguns citaram que o esquema já funcionava quando o ex-prefeito Joaquim Severino Martins era o presidente da empresa, nos anos 1990. Severino morreu em 2015.

No entanto, ficou claro nos depoimentos que ninguém se apropriou do dinheiro das horas extras, que eram pagas para complementar salários baixos. Era uma forma estranha — e errada — de beneficiar funcionários mais humildes, mas que também afetou outros trabalhadores na empresa.

O sistema foi muito usado nas administrações do PSDB, quando o presidente da Codesan era o professor José Éder Pereira. Ele morreu após sofrer um acidente na SP-225 dois meses antes da CPI ser instalada. Segundo a advogada Denise Vidor — que depôs na comissão como ex-assessor jurídica, nomeada no atual governo, e integrante do Conselho Fiscal da empresa —, Éder jamais desviou recursos da Codesan. “Eu não consigo entender qual a intenção de quem defendeu a abertura desta CPI, pois todo mundo sabia disso”, disse na ocasião. Segundo a advogada, Éder ficou muito abalado com com o início das denúncias e a procurou, inclusive, no dia do acidente. “Ele estava realmente transtornado”, lembrou.

As horas extras fictícias ainda foram pagas durante seis meses do governo de Otacílio Parras (PSB), quando Eduardo Blumer era o presidente da Codesan. O dirigente, porém, resolveu fazer uma reformulação nos salários e suspendeu o esquema.

Em depoimento, Blumer e o ex-diretor financeiro da empresa, Abelardo Pinheiro Guimarães, também relataram que todos os agentes políticos sabiam da prática irregular, inclusive o atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez.

O prefeito Otacílio Parras e os ex-prefeitos Adilson Mira (PSDB) e Maura Macieirinha (PSDB) negaram, em depoimentos, ter qualquer conhecimento do pagamento irregular das horas extras.