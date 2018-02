Avenida vai ganhar iluminação LED

Obras começaram na semana passada, com fiação

subterrânea, e deverão ser entregues em março

Toda a extensão da avenida Tiradentes, a principal via de Santa Cruz do Rio Pardo, vai ganhar novos canteiros e iluminação no sistema LED já a partir de março. As obras começaram na semana passada e as fiações serão subterrâneas. Os novos postes serão iguais ao primeiro trecho da Tiradentes que recebeu esta moderna iluminação.

Segundo o diretor de Vias Públicas e Iluminação, José Nilton Fernandes, a iluminação LED vai proporcionar uma economia aos cofres públicos, já que agora haverá relógios registrando o consumo. Na iluminação tradicional, o custo é avaliado por estimativa. “Com certeza vai abaixar o custo da iluminação pública”, explicou, avaliando que o valor deve cair em torno de 40%.

O tempo de 60 dias para entrega da obra pode ser reduzido, dependendo das chuvas.

A primeira etapa da modernização da Tiradentes foi feita com o prolongamento da via pública, um local onde não havia asfalto e era cheio de buracos. Depois de revitalizado e dotado de iluminação LED, o trecho foi inaugurado pelo ministro Gilberto Kassab (PSD), especialmente convidado pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), juntamente com outros deputados e autoridades da região.

Um ano depois, a obra provocou polêmica porque descobriu-se que o prefeito Otacílio é um dos maiores proprietários de terrenos naquele trecho da avenida Tiradentes. Todos os imóveis sofreram uma valorização expressiva.

Clementino

Segundo o diretor José Nilton Fernandes, a próxima avenida a receber posteamento novo e sistema de iluminação LED é a Clementino Gonçalves. “O prefeito já deu a ordem para o planejamento da obra, que vai iluminar a avenida desde o Jardim Miriam até o posto Confiança”, afirmou.

O trecho não possui iluminação e é muito usado, além de acesso dos motoristas à SP-225, por pessoas que praticam caminhada. Por esta razão, a obra prevê também uma pista de caminhada, inclusive com rotatórias em dois pontos.

“Como haverá a pista de caminhada, os estudos são mais profundos e demoram um pouco mais. No entanto, o objetivo é terminar aquela obra também neste ano”, afirmou.