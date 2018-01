Cartas – Edição de 28/01/2018

A eternidade da imagem

De há muito se diz que futuramente o homem viveria bem mais de 100 anos. Hoje, fisicamente poucos conseguem. Atualmente, com o advento nas redes sociais, as imagens das pessoas falecidas se eternizam para sempre.

Vi estes dias o amigo Dr. Paulo Corazza, com o filho Thiago, e muito enaltecido fiquei com as palavras e homenagens que ele fez ao pai, marido, tio, avô, amigo, medico e professor. Diz ele que o pai viveu ótima vida, salvou tantas outras e fez grande diferença na nossa comunidade. Parabéns, Thiago.

Vendo a imagem do Dr. Paulo, como sempre alegre e sorridente, lembrei-me de muitas vezes que trocamos idéias nos nossos encontros. A última, há menos de um mês, aconteceu no supermercado Avenida, onde a mãe e esposa Edméia fazia compras e nós, eu e ele, trocávamos ideias sobre a futilidade que virou a outorga do título de cidadania santa-cruzense. Comentamos mais, que ele, que chegou medico em Santa Cruz em 1962, aqui laborou sua profissão de salvar vidas e, junto com tantos outros, jamais foram lembrados como cidadãos santa-cruzenses. Comentou comigo que ele concordava com o que eu havia escrito no DEBATE sobre o assunto. Pediu-me, entretanto, que não comentasse o assunto envolvendo o nome dele. Disse-me mais: “Hoje eu estou de mudança para os Estados Unidos, onde moram a maioria dos filhos”. E, sorrindo como sempre, disse me que ele queria agora o título do Green Card, tornar-se um cidadão norte-americano.

Dada a importância da pessoa de Paulo Corazza na comunidade santa-cruzense, desobedeci-o e o inclui no próximo artigo. Ele leu, gostou e fez questão, através de amigos comuns como Pedro Peres, de dizer-me que gostou do artigo.

Dia 21 de janeiro surpreendeu-me logo cedo a notícia de seu falecimento.

Parabéns meu amigo Paulo. Já começo a sentir saudades dos nossos “papos”, sobre nossas idéias comuns.

Nesse ping-pong da vida, nascimento e morte, um dia nos encontraremos no Hemisfério Superior.

Seu amigo,

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

A interdição do ‘Samaritano’

Tenho acompanhado pelo DEBATE, um jornal visceralmente democrático e sem vínculos político-partidários, a trajetória empreendida pelo cidadão sr. Jacks Santos, independente do fato de ele ser pastor ou algo equivalente (afinal, a laicidade não impõe qualquer restrição a pessoas desta ou daquela denominação religiosa).

O inédito da iniciativa desse pioneiro certamente surpreendeu a muitos, indo apoleirar-se no poder político e Judiciário. Até porque, houve uma política ideal e, se os mandatários dos vários poderes conseguissem cumprir com eficiência ideal o múnus de que se revestem, certamente Jacks Santos teria um número bem menor de moradores de rua, de dependentes (que são mais que doentes), em seu rol de assistidos.

Com isto não se prega a anarquia, a desobediência às leis, especificamente as de regulação municipal, de vigilância sanitária e a exigência dos cumprimentos determinados legalmente quando ao modo de ocupação do imóvel. No caso, o “Grande Hotel”, no que acredito não foi fácil ao líder e seus auxiliares de “O Samaritano” conseguirem esta locação. De um lugar, aliás, privilegiado e até referência na história de Santa Cruz do Rio Pardo.

Claro que o sr. Jacks Santos e seus assessores certamente estão mais do que dispostos em agir de acordo com o que a lei determina, mas nada custaria a lei e o MP ir com menos sede ao pote de água dos moradores de rua de Santa Cruz do Rio Pardo. Aliás, há abrigados também de outros municípios vizinhos, onde nós sabemos, nossa região do Vale do Paranapanema está cada vez mais próxima da região mais carente de nosso Estado, que é o Vale do Ribeira.

Mais espécie nos causa, diante do fato levantado pelo DEBATE, que esta retaliação provém de uma questão política, em que o sr. Jacks Santos, cidadão em plenos direitos político-eleitorais, “não apoiou nas eleições o atual prefeito e, inclusive, participou das convenções de partidos da oposição”.

Para concluir — e que os leitores gravem bem —, textualmente, entre aspas: “O Ministério Público sustenta, na nota à imprensa, que vai buscar a “ação coordenada” para a adoção de providências nos âmbitos municipal e regional… E terão (os moradores de rua) adequado tratamento, acolhimento e respeito à dignidade humana”.

Menos mal que assim se insira esta ressalva do MP, pela qual todos torcemos para que seja efetivada, mas as iniciativas da sociedade, quando de interesse público, não devem ser barradas tempestivamente, pois o Poder Público carece, em muito, de uma boa nota em iniciativas sociais em todos os municípios brasileiros.

Ao Pastor Jacks Santos, obviamente estudioso das Escrituras Sagradas, com certeza lhe foi possível prever a advertência de Jesus Cristo, da qual ninguém se subtrai: “Ninguém é profeta em sua própria casa [seu lugar]”. E arremata o Mestre Jesus que, em caso de aprovação, é quase evidente se tratar de “um falso profeta”. Ponto para Jacks Santos e quem tem ouvidos, ouça.

— Geraldo Peres Generoso, escritor autor de “Segredos da Criatividade Literária” (Ipaussu-SP)

Lendo e aprendendo

Lendo sobre o trabalho escravo das mulheres na Chapada Diamantina, notei que elas trabalham a semana inteira, quebrando pedras que são transformadas em paralelepípedos. Seus maridos atacam a pedra bruta, quebrando-a em blocos e as mulheres vão fazendo o resto.

Quatro mulheres juntas produzem mil paralelepípedos e ganham 220 reais, que é negociado a 22 centavos cada. No fim, ficam com 5 reais cada uma. Trabalham descalças, com um pano na cabeça por toda uma semana de sol a sol.

Numa foto, uma delas tem a mão levantada para dar o golpe na pedra e deixa ver as unhas esmaltadas, porque é mulher.

Ao lado dessa situação, uma desembargadora aposentada da Bahia ganha 30.400,00 por mês como ministra e ainda exigiu 61.400,00 porque esse é o teto de seu emprego. Diz ela: “Como vou comer, beber e me calçar com o que ganho?” Sendo que na escravidão, os escravos não tinham o direito nem de usar sapatos.

Em julho de 2017, 84 juízes de Mato Grosso receberam cem mil reais, sendo que um deles ganhou R$ 500.300,00. Essas mulheres vindas de uma cultura de pedra, que atravessa gerações, têm mais dignidade e resistência do que esses engravatados de Brasília.

Essa dignidade nós queríamos encontrar neles, além de patriotismo, honestidade, sinceridade, respeito e todas as virtudes que um ser humano deve ter. Mas eles estão longe disso.

Quem sabe num futuro próximo — ou distante —, tenhamos esse sonho realizado. E isso é o que desejo para nós, santa-cruzenses, e todos os brasileiros nesse ano, com muita saúde e um pouco mais de dinheiro no bolso. Afinal, nós também temos esse direito!

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Deus nos ama

Fomos criados em um ato de amor de Deus e vivemos sob seu amor como podemos ver em diversas passagens da Bíblia, como em Isaías (43,1-7): E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel: Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. E os rios não te submergirão; se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. Porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo, do oriente trarei tua raça, e do ocidente eu te reunirei. Todos aqueles que trazem meu nome, e que criei para minha glória.

E para os que sofrem, continua Isaías (49,14-16): Sião dizia: O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos.

E ama apesar das traições que cometem, como vemos em Oseias (11,1-4): Israel era ainda criança, e já eu o amava, e do Egito chamei meu filho. Mas, quanto mais os chamei, mais se afastaram; ofereceram sacrifícios aos Baal e queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor; fui para eles como o que tira da boca uma rédea, e lhes dei alimento.

E o que nos Ensina Davi, depois de uma vida atribulada? Vejamos o Salmo 22: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça, e transborda minha taça.

E como não citar o profeta Ezequiel (34,15-16): Sou eu que apascentarei minhas ovelhas, sou eu que as farei repousar — oráculo do Senhor Javé. A ovelha perdida eu a procurarei; a desgarrada, eu a reconduzirei; a ferida, eu a curarei; a doente, eu a restabelecerei, e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Apascentá-las-ei todas com justiça.

E qual o ato mais amoroso de Deus? João (3,16-17) começa a esclarecer: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele.

E Romanos complementa (5,5-8): Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios.

Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós: quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós.

Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor (Rom 8,31-39).

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

República da Delação

O Brasil está se transformando na República da Delação. Os delatores são considerados salvadores da Pátria. Recebem homenagem de tribunais e de casas legislativas. Diante deles curvam-se togas. Quase têm o direito de sentar-se na cadeira do juiz.

Sob o prisma da Ciência do Direito, qual é o valor da delação? Valor nenhum. Para começar, a prova testemunhal, mesmo de pessoas dignas, é uma prova secundária. O testemunho é extremamente falível. Quem algum dia aprendeu alguma coisa de Direito sabe muito bem disso. Se o testemunho de cidadãos idôneos é considerado de pouca relevância, o que dizer do testemunho de criminosos condenados pela Justiça?

Só mesmo num tempo em que a paixão política pretende virar a Ciência do Direito de cabeça para baixo, dá-se credibilidade à delação e considera-se o delator um servidor da Justiça.

As tempestades não são eternas. O Direito está nestes dias, no Brasil, sob o fragor de uma tempestade verbal. Serenados os ânimos, voltará a ser proclamado hoje o que foi proclamado ontem.

Se a prova testemunhal é a prostituta das provas, como sempre se ensinou nas faculdades de Direito, a prova testemunhal que emerge do mundo do crime não é prova alguma.

Lamento que os estudantes dos cursos jurídicos, como os cidadãos em geral, estejam recebendo lavagem cerebral para entender como sendo Direito o que, na verdade, é o oposto do Direito.

Este articulista sente-se no dever de denunciar a balbúrdia que está sendo armada no país, resumida nos itens seguintes: a) a negação do Direito é apresentada como afirmação do Direito; b) a imparcialidade do juiz é deixada de lado como se fosse virtude anacrônica; c) a discrição do magistrado, a modéstia é substituída pelos holofotes consagradores, manipulados pelos beneficiários da execrável parcialidade.

Relativamente à delação premiada, faço uma ressalva. Merece abrandamento da pena ou mesmo perdão judicial aquele que, tendo participado de um crime (sequestro de uma pessoa, por exemplo), desiste de seu intento no trajeto do crime e fornece às autoridades informações que permitam (no exemplo que estamos citando) a localização do sequestrado e o consequente resgate da vida em perigo. Numa hipótese como essa, o arrependimento do criminoso tem a marca da nobreza e o Estado, premiando sua conduta, age eticamente.

Não me manifesto sobre o tema delação premiada, em virtude de fatos que ocupam o noticiário hoje. Manifestei opinião contrária à validade das delações premiadas já em artigo publicado em setembro de 2005.

— João Baptista Herkenhoff, magistrado aposentado (Vitória-ES)

“Fotos do Leitor”

Colégio Dominicano

— Foto do acervo de imagens do servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro mostra o antigo colégio dos frades dominicanos em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo Arcoleze, o imóvel ficava na rua Conselheiro Dantas, mas a data da fotografia é ignorada. Anos mais tarde, os dominicanos construíram a Escola Apostólica Dominicana, ao lado do Santuário de Fátima.