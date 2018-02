Cobras estão até invadindo bairros

Moradores da rua Isidoro Mariano de Oliveira, na Chácara Peixe, levaram um susto nesta semana quando uma cobra foi encontrada numa das residências. A coincidência é que o trecho foi alvo de reportagem na semana passada, quando um grupo de moradores alertou que escorpiões são encontrados cada vez mais dentro das residências.

A rua fica nas proximidades do “Salão Três Irmãos”, não tem asfalto e há vários terrenos vazios, onde o mato cresce a cada dia. Segundo os moradores, os imóveis geralmente pertencem a pessoas que sequer moram em Santa Cruz do Rio Pardo e são investidores para especulação no mercado imobiliário.

Na semana passada, a casa “premiada” com a visita indesejável foi a do hipnoterapeuta José Menegazzo Neto, uma das últimas da quadra onde a reclamação é mais fortes. A cobra foi encontrada pela mulher de Neto, que está grávida. Ela pulou e chamou o marido, que por sua vez telefonou para o Corpo de Bombeiros. Uma equipe foi enviada ao bairro e retirou a cobra num recipiente de plástico. É provável que o animal seja solto em alguma mata da região, que é seu habitat natural.

Enquanto isso, os moradores do bairro estão cada dia mais preocupados com o surgimento de animais peçonhentos. Há várias mulheres grávidas e crianças no bairro, o que aumenta o perigo.

Nas redes sociais, vários internautas comentaram a reportagem e garantiram que o problema também atinge outros bairros, já que a prefeitura não fiscaliza os terrenos.

No início da semana, proprietários de terrenos atearam fogo nas propriedades, provocando uma espessa fumaça que prejudicou todos os moradores daquela quadra.