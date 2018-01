Coluna de Geraldo Machado – Edição de 28/01/2018

A vingança do Nhô Lau

Geraldo Machado *

“Grave erro este de querer

limitar-se num mundo ilimitado,

esquecendo que um pano

sem bainha se desfia.” (F.Reverdy)

Muita coisa mudou ao meu redor, aqui e ali, enquanto eu me preocupava em arrostar a vida, vivendo sob o signo da interrogação, à procura de uma verdade que me satisfizesse, sem precisar mentir.

A tolerância e a reverência pela vida, a persistência na vocação, trouxeram-me a este ponto da existência. É o que eu quero e o que me basta.

Espero, assim, na escrita destes desalinhavos, não me trair, não me desafiar para uma tarefa insustentável. É a autenticidade o mais erguido dos meus sentimentos, fiel às minhas origens, sem esquecê-las, sem negá-las. Sem aquele entusiasmo da adolescência, (que na minha vida estendida e entendida é um mero e fugaz episódio), devo me permanecer sereno se me faltar a força, e me valer desta alma numerosa.

Destarte, feliz ou malcontente, deixar longe de mim o professoral e o lecional por respeito aos que me ensinaram, sem a magra pretensão de triunfar dos mestres.

Temos que admitir: o mundo, em constante progresso, trouxe novas aceitações, que ferem o hábito e a usança aos quais nos acomodamos. Resistir a essas transformações é mau alvitre. John Maynard Keynes afirmava: “Quando a ordem natural das coisas muda, eu mudo rapidamente de convicção.” Foi um dos mais célebres economistas e mudava de convicções. E eu, devo teimar na minha ignorância? Eu, que mal fazia o apontamento do rol de roupas?

Mal a meu grado, tenho que aceitar a influência dessa faca de dois gumes que fatia esse imenso bolo dos nossos costumes arraigados, até por comodismo. A moral praticada sofre e concede para adaptar-se ao dinamismo da história. Cada geração escreve a sua. Essa faca afiada é a televisão, bisturi que lanceta o tecido adiposo da sociedade, na cirurgia plástica que muda as suas feições. As novelas mais assistidas são as mais criticadas. A atração do abismo, o nivelamento por baixo.

Para nossos filhos aprenderem o bom pelo bem, vão à escola. O que não serve, aprendem em casa, até deitados, por conforto e cupidez. Antes, quem ensinava eram os pais, a compostura e a honradez. O sexo, este é quase explícito, nos programas de televisão. Implícitos, quando os pais fornecem preservativos para adolescentes de ambos os sexos, sugerindo que não deve haver passeio, baile ou festa que não termine terminem em concessões, concepções e infecções.

Só porque no “meu tempo” não era assim, eu voou contrariar o Lord Keynes, que morreu quando eu me casava, e não mudava de hábitos, mas convicções? A vida, caro leitor(a) é a permanente aceitação, que é bem diferente de imitação e arremedo. Viver e deixar viver — laissez-faire (já que o Romário está falando a língua do Jean Paul Belmondo).

Para os curiosos e insofridos, que aguardam um desfecho que justifique o título desta sensaboria literária, vou contar o que guardei de memória, ouvido de um médico, meu amigo, há muito tempo. É vermos uma pálida e desautorizada réplica do triângulo amoroso, tão festejado e admitido na novela da Globo.

Meu amigo me contou: tinha uma tia, solteirona no civil e terceiridosa no religioso, que gostava de contar pequenas histórias de humor, com um certo sabor erótico para uma época muito reservada. Havia na cidade um senhor de índole mansa e pacífica, conhecido como Nhô Lau. Tinha um compadre frequentador contumaz da sua casa e que, com a esposa do pusilânime marido, formava esse triângulo (equilátero) amoroso que o roteirista tentou, sem o mesmo final de grande lição moral, em novela de grande fundo “educativo” e até “pedagógico”.

Numa manhã radiosa e afrodisíaca, pela floração de uma primavera plena de pólen, o compadre (Atílio, na versão da novela da Globo) sedutor, vem a fazer a sua visita ao casal e tomar o café da manhã. Depois de um certo tempo, a mulher vendo que o Nhô Lau “não se mancava”, diz, persuasiva, ao marido, simplória: “Lau, vai até o açougue comprar carne pro almoço”. Moravam numa vila e o açougue ficava longe. Nhô Lau (que, se o triângulo não fosse equilátero, seria um cateto) pegou o chapéu, a carteira e foi, fumando um cigarro.

Meia hora depois, volta com o pedaço de alcatra na sacola, e, admirado, vê que a casa está toda fechada. Chega à porta, bate uma, duas vezes, ninguém responde, nem vivo nem morto. Vai até os fundos, vê tudo fechado. Enfurecido, num gesto impetuoso e viril, pega a sacola com o peso de alcatre, joga fora, longa da casa e diz, vingativo e refeito: “Por desaforo, hoje vocês não comem carne!” (Pano rápido).

Moral da história: esses casos costumam não ter moral.

E para tentar justificar os brios de homem do Nhô Lau, lembro do padre Antonio Vieira com estas palavras num sermão: “Vingam-se por natural as feras da terra; vingam-se as aves no ar e vinga-se a mansidão dos animais domésticos; e vinga-se, e cabe ira em uma formiga.”