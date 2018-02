Coluna de João Zanata Neto – Edição de 28/01/2018

Meu mundo

João Zanata Neto *

O que é o mundo para você? Na verdade esta pergunta não deseja saber a sua opinião particular. Reformulando a indagação, escrevo novamente assim: o que é o mundo para você na acepção universal? Ou seja, quais são os conceitos universais que você entende ser realmente incontestáveis?

Talvez, você não tenha pensado sobre estas questões, ou tenha se deixado levar pelos acontecimentos ou, quem sabe, seus pensamentos não tenham sido tão universais assim. Vamos vivendo apartados das grandes questões.

Eu não lhe culpo por não pensar nestas coisas. Tudo parece ser tão complicado ou, quem sabe, seja mesmo. Mas eu duvido que jamais tenha ouvido falar sobre tais coisas. Quantas vezes você não deu atenção a elas? Não creio que seja um desprezo de sua parte. Quem sabe seja uma fuga ante a complexidade das coisas.

Se você é daqueles que se apaixonou pela complexidade das argumentações e se tornou um licenciado nas ciências do pensamento, somos gratos a sua dedicação. Muitos diriam: para que se ocupar com tais questões complexas e irresolutas? Mas, você que é sábio e com a bondade que lhe cabe, perdoará os seus irmãos. A ignorância não reina entre eles, mas sim a influencia dos sábios que de especial tem a raridade e nada mais. O que são os sábios? São seres admirados feito o artista na corda bamba. A coragem de poucos é sempre admirável.

E você que se diz sábio, já se deparou com os motivos que o fizeram ser um pensador? O sábio debate coisas importantes, mas não se dá nenhuma importância, pois, se prezar muito a sua condição de raridade, abre as portas da arrogância intolerável. Ser sábio não é ser místico ou profético. O sábio não faz comercio de suas idéias. Elas são gratuitas, mas estão longe de serem inocentes.

Não é preciso ser sábio para pensar. O pensamento é que poderá expressar uma sabedoria. Não há o sábio, pois antes de expressar uma sabedoria, ele nada sabia. O pensamento é uma construção que se inicia no vazio. Ele se amolda na dúvida e onde há a incerteza, não há ainda o saber. A fome que se nutre de dúvidas e regurgita indagações é o desejo de conhecer para aplacar o desconhecimento.

Se você é digno ao emitir sabedorias a pergunta inicial lhe é cabível. Assim poderá dizer sobre as verdades do mundo com ousadia, mas livre das intenções vulgares. Assim poderá explicar o mundo e o sentido de tudo com a melhor das provocações.

O seu mundo, o meu mundo e o nosso mundo poderá ter um sentido otimista ou pessimista. O mundo poderá ser entendido como o palco das atribulações onde se busca o resgate dos erros esquecidos de outras existências. A purgação do mal ou resgate karmico não se faz sem dor e só se paga com a bondade.

O seu mundo pode não ser este ou não ter este sentido, mas, ao refutar uma ideia não seja evasivo, transforme suas dúvidas em argumentos. Se bem colocados com a mais pura intenção, admiraremos sua sabedoria não por se bela ou distinta, mas pela consistência das argumentações.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.