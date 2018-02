Iluminação no estádio municipal, um dinheiro jogado no lixo

Inaugurada pelo governador, nunca funcionou

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Anunciada com pompas pela prefeitura de Santa Cruz nos governos tucanos e inaugurada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) no início de 2012, a iluminação do estádio municipal “Leônidas Camarinha” só resistiu a dois jogos de futebol. Hoje, a obra que custou mais de R$ 100 mil é um monumento ao desperdício de dinheiro público. Segundo consta, houve uma série de irregularidades nos serviços, executados por uma empresa particular e pagos pelo governo, mas o sistema nunca funcionou corretamente.

A iluminação era para ter sido instalada na gestão de Adilson Mira (PSDB), mas a prefeitura perdeu prazos e só apresentou o pedido de verbas ao governo do Estado em 2008, um ano eleitoral, quando a legislação eleitoral veda liberação de recursos.

O pedido foi reiterado quando Maura Macieirinha (PSDB) assumiu a prefeitura, em 2009. No ano seguinte, uma verba foi liberada, mas a administração reclamou que era insuficiente para instalar a iluminação no estádio municipal.

Depois de vários contratempos, finalmente a obra foi executada. No dia 21 de janeiro de 2012, por ocasião do aniversário da cidade, o governador Geraldo Alckmin esteve em Santa Cruz para inaugurar o calçadão da rua Conselheiro Dantas e a estrada vicinal “Paulo Blumer”, que liga a rodovia SP-225 ao distrito de Caporanga. De quebra, Alckmin também descerrou a placa de inauguração da iluminação no estádio “Leônidas Camarinha”. O reluzente objeto, com os nomes do governador, da prefeita, do vice-prefeito, de vereadores, secretários e até do deputado Mauro Bragato (PSDB), foi levado ao estádio, onde permanece no espaço de estrada da praça esportiva.

Mas a iluminação, apesar do alto valor de dinheiro público investido, nunca funcionou. No ano seguinte, quando tomou posse como prefeito, Otacílio Parras Assis (PSB) também não se importou em fazer uma auditoria sobre o investimento na obra que manteve o campo na completa escuridão.