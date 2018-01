Vereadores reagem às críticas do prefeito, que mantém Gimenez na Codesan

Otacílio disse que Gimenez tem sua confiança

e ataca até vereadores da bancada governista

As declarações do prefeito Otacílio Parras (PSB) contra os vereadores, chamando a Câmara atual de “omissa”, atingiram em cheio até a bancada governista. As críticas foram proferidas numa entrevista coletiva convocada pelo prefeito na manhã de ontem (terça-feira, 30) em seu gabinete, quando anunciou planos de transformar a Codesan numa autarquia municipal. O projeto soou como uma tentativa do prefeito de desviar o foco do atual presidente da empresa, Cláudio Agenor Gimenez, condenado pela Justiça, suspeito de participação no esquema de desvio de dinheiro público operado por Sueli Feitosa e agora acusado de ter descontado empréstimos consignados de funcionários sem repassar às instituições financeiras. “Ele é de minha confiança e é honesto”, garantiu Otacílio sobre Agenor, negando qualquer possibilidade de troca no comando da empresa.

Na coletiva, Otacílio revelou que a Câmara não quis participar do novo Conselho Fiscal da Codesan, deixando de indicar vereadores. “Este é o momento correto de fiscalizar e participar da empresa, mas estão abrindo mão disso. Depois eles vão em rádio ou apresentam requerimentos questionando”, disse. Para o prefeito, os vereadores foram “omissos” e demonstraram “desinteresse”.

À tarde, os vereadores reagiram. O presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri (PR), contou que em dezembro já havia um projeto suspendendo a participação de vereadores no Conselho Fiscal da Codesan, que só não foi votado devido ao final do ano e ao fato da empresa municipal só realizar assembleia em abril. Este foi o motivo pelo qual a Câmara deixou de indicar representantes no Conselho Fiscal.

No entanto, a Codesan antecipou a assembleia para terça-feira, 30, numa reunião feita às pressas. Depois, a imprensa foi convocada para uma entrevista coletiva do prefeito meia hora antes. O fato – e as críticas do prefeito – revoltaram os vereadores.

“O prefeito precisa ter respeito, pois há independência entre os poderes. O Legislativo cabe aos vereadores e eu não preciso de gente me ensinando a trabalhar“, disse João Marcelo Santos (DEM).

“A Câmara não é omissa. O prefeito foi muito infeliz quando se referiu aos vereadores desta maneira”, afirmou Luciano Severo (PRB). “Ele faltou com respeito para com os vereadores”, insistiu, “pois temos nossa independência”.

“O prefeito pegou pesado. Há algum tempo diziam que existia um imperador na cidade. Nunca quis acreditar nisso, mas agora acredito que precisamos de um prefeito para governar e não de um imperador. Respeito sempre é bom”, desabafou Joel de Araújo (PRB).

Projeto vai à votação na segunda

O projeto que suspende a participação dos vereadores no Conselho Fiscal da Codesan foi desengavetado e será apresentado formalmente, agora através de um substitutivo, na sessão da Câmara desta segunda-feira, 5. Na terça-feira, 30, à noite, a proposta já tinha oito assinaturas, praticamente garantindo a sua aprovação.

Ficou claro, ainda, que os vereadores não sabem o motivo pelo qual Otacílio mantém Cláudio Agenor Gimenez na presidência da Codesan. “Já passou a hora”, resumiu João Marcelo Santos (DEM). O vereador Edvaldo Godoy (DEM) disse que defende um “portal de transparência” na Codesan, com a publicação de todas as informações financeiras da empresa na internet, como acontece com a prefeitura. Hoje, os gastos da Codesan com folha de pagamento e fornecedores, bem como as enormes dívidas da empresa, não são públicos.

