Artigo: ‘Lamente menos, espere menos, ame mais’

‘Lamente menos, espere menos, ame mais’

Carlos Eduardo Gonçalves *

O brasileiro é um povo que espera demais. Seja de esquerda, centro ou de direita. Quando toco no verbo esperar, não o faço como verbo de ação, mas como verbo de ligação. Ou seja, esperar no sentido de ter esperança. Talvez essa significância de esperança explique minha descrença religiosa. Esperança, em minha visão é sinônimo de ter fé. Definitivamente, não tenho fé. Embora saiba que boa parte das pessoas jamais viveriam sem a fé, ou a esperança. Saibamos conviver com as diferenças.

O título deste texto é uma alusão a frase de Sponville: “O homem sábio é aquele que consegue lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos e amar um pouco mais”.

A frase faz todo sentido. Nosso povo lamenta a corrupção, tem esperança que os corruptos sejam presos e assumem posições que são antagônicas ao amor. Aposto que se lembram da velha pérola: “Primeiro a gente tira a Dilma e depois tiramos o resto”. Mas e aí? Cadê o tal de resto? Se a justiça tem convicção, sem provas, de que o tripréqui é do Lula, não é possível não ter convicções, com provas, sobre o helicóptero de pasta base de cocaína; sobre contas na Suíça em nome de laranjas; sobre cheque assinado pelo presidente que tem dificuldade em urinar, embora defeque em todo o país com maestria; sobre malas de dinheiro saindo de restaurantes em São Paulo; sobre documentos de superfaturamento em obras do Metrô de São Paulo, sobre utilizar de auxílio moradia para comer gente, enfim, eu ficaria horas, contando os casos esdrúxulos de corrupção em nosso país.

Quando faço esses apontamentos em alguma discussão política, logo os interlocutores, sem nenhum escrúpulo, soltam: “Tenha esperança, logo mais serão julgados e condenados”. Sinceramente, de qual parte do “Um grande acordo nacional, com Supremo, com tudo […]” vocês não entenderam?

Santa ingenuidade. Da mesma forma, tinham esperança sobre a permanência de Dilma no Planalto e de que Lula concorrerá e assumirá a Presidência em 2018. Para a esquerda, faço a mesma colocação: de qual parte do “Um grande acordo nacional, com supremo, com tudo […]” vocês não entenderam?

Lamente menos, bote seus pés na realidade. Só há quatro juízes no Brasil? Três do TRF4 e o Moro? Primeiro pegamos o Lula, com leitura de processo em tempo recorde, depois, com bastante lentidão, lerão demais processos até que prescrevam, intencionalmente, é claro. Onde estão os outros juízes que concomitantemente poderiam fazer julgamentos relativos à corrupção?

A grande ironia é que ao mesmo tempo em que Lula era condenado pelo placar de 3×0, José Serra tinha sua ação engavetada pela justificativa da prescrição e o Corinthians vencia a Ferroviária de Araraquara por 2 x 1 no Pacaembu, propaganda de restaurante que diziam que os anos de condenação seria o desconto da casa; Open bar na Boate Bahamas Hotel Club. Tudo isso é mais doloroso que o 7×1. Uma política futebolesca. Uma republiqueta de estrume.

Só falta uma única coisa para que o golpe seja consolidado. A retirada da candidatura de Lula, bem como sua reclusão ao cárcere. Sabiamente Peter Burke pontuou: “Como estrangeiro posso testemunhar que Lula é alvo de respeito internacional e que sua reputação não é muito diferente da de Nelson Mandela”.

Quem foram os homens que determinaram a sentença de Mandela, Ghandi? Ousarei ainda mais, quem foram os homens responsáveis pela crucificação de Jesus? Que me entendam bem, antes de vomitar asneiras, as comparações em questão, não são das figuras históricas em si, mas de seus anônimos algozes. A lição que tomamos ante ao tribunal de exceção é a seguinte; se candidato, Lula é eleito. Se eleito, será herói nacional. Se morto, será um mártir. O julgamento da história é maior que o julgamento das tendências.

Em 1603, Shakespeare brilhantemente nos brindava com este breve aforismo: “Os miseráveis não têm outro remédio a não ser a esperança”. Todos nós temos o poder de escolha, morremos de pé ou viveremos de joelhos?

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.