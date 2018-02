Carnaval, só na rua!

Prefeitura de S. Cruz não vai promover

baile popular no recinto da Expopardo

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo desistiu de organizar neste ano bailes populares de Carnaval, que geralmente aconteciam no recinto da Expopardo. Assim, os bailes só devem acontecer em clubes particulares, como o Icaiçara Clube e a AABB (Associação Atlética Banco do Brasil).

No entanto, os amantes do Carnaval poderão pular na praça Leônidas Camarinha, que tem atraído um bom público nos últimos anos. Além disso, haverá desfiles de blocos carnavalescos que vão terminar exatamente na área da folia na rua.

Haverá um palco na praça, onde a animação estará por conta da banda “Lokobloco”. A folia vai acontecer nos dias 10, 11 e 12, com matinê no dia 10. No Carnaval noturno, o encerramento está previsto para meia-noite.

Ainda há dúvidas sobre o trajeto dos blocos que vão desfilar neste ano. A única certeza é que o percurso será bem menor. Segundo o secretário de Cultura, Luciano Pimentel, o desfile começa na Tiradentes, em frente à Caixa Econômica Federal. No entanto, o “Acadêmicos da Estação” defende outro trajeto, saindo da esquina da Tiradentes com a Catarina Etsuco Umezu e percorrendo, portanto, três quadras.

Outro impasse é em relação à chegada dos blocos na praça Leônidas Camarinha, uma vez que a secretaria da Cultura quer que os foliões entrem na calçada da praça. Já os integrantes dos blocos querem continuar na rua, alegando que os instrumentos podem até ferir pessoas se a multidão que costuma acompanhar o evento se aglomerar muito próximo da bateria.

Bloco promete agitar a

praça central da cidade

O bloco carnavalesco “Acadêmicos da Estação” já está “afinando” a bateria há várias semanas, na preparação para o desfile de Carnaval deste ano. Nem a chuva tira o ânimo dos quase 50 integrantes do bloco que sonha em se tornar uma escola. A maioria dos membros, por sinal, já tocou em escolas do passado. Hoje, o bloco estará “esquentando” a bateria na praça Leônidas Camarinha a partir das 20h.

“Quando a bateria começa tocar, não existe quem não arrepie”, garante Terezinha Vitorino, 45, uma das coordenadoras do “Acadêmicos da Estação”. Ela, inclusive, gosta tanto de Carnaval que vai desfilar também em Bauru, na ala das baianas da escola “Cartola”, junto com outras mulheres de Santa Cruz. “É o segundo ano em que participo. Estar num sambódromo é uma felicidade imensa”, disse.

Outra “baiana” que vai desfilar em Bauru é Vera Lúcia Pereira Simão, a “Vera da Nagib”, 59, que não troca nada pelo desfile numa escola de samba. Por sinal, ela, dois filhos e três netos são integrantes da bateria da “Acadêmicos”. Vera toca caixinha há muitos anos.

A história de Vera é de pura superação “carnavalesca”. No ano retrasado, ela sofreu um infarto e colocou um stent perto do coração. No ano passado, voltou a ter problemas e passou por uma cirurgia. “Coloquei mais três pecinhas no coração”, conta. Mesmo assim, Vera não faltou a nenhum desfile do Carnaval de Santa Cruz do Rio Pardo. “Para mim, é um grande orgulho ser a mais velha integrante da bateria”, resume.

Enredo é surpresa

O mestre de bateria Luiz Henrique Moura César Júnior, 31, mantém a tradição do sangue carnavalesco na família. “Meu avô já tocava na bateria”, conta. Luiz batia no surdo até que, num improviso, foi chamado para ser o mestre da bateria. Agradou e ficou.

A pouco mais de uma semana do Carnaval, Luiz Henrique garante que a afinação da bateria já está boa. “E mesmo com integrantes novos, pois alguns começaram do zero neste ano”, contou. O problema maior dos ensaios, segundo o mestre de bateria, é tocar o instrumento caminhando. “É bem mais difícil”, diz.

Coordenador da “Acadêmicos da Estação” desde 2013, Isaias Vaz Nascimento, o “Zaião”, foi um dos fundadores do grupo. Ele já era veterano na antiga “Unidos da Baixada”, escola que encerrou suas atividades. Neste ano, segundo ele, o bloco está maior, mas não faltaram instrumentos.

“Zaião” disse que uma das surpresas do bloco será o samba-enredo, que novamente vai falar da história de Santa Cruz do Rio Pardo. No ano passado, o homenageado foi o ator Umberto Magnani Netto.

A direção do bloco, por sinal, vai distribuir milhares de leques pouco antes do desfile com a letra do samba-enredo. “Queremos incentivar todos a cantar. É muito bonito”, garante.

“Zaião” anunciou que a diretoria do bloco está trabalhando para transformar o grupo em escola de samba. “Estamos tendo apoio da administração, que, inclusive, empresta as instalações da secretaria (antigo Sesi) para os ensaios. Mas já estamos planejando uma sede própria para a transformação em escola”, disse.