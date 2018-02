Coluna de José Renato Nalini – Edição de 28/01/2018

Em Educação, inovar é preciso

José Renato Nalini *

Manter em funcionamento uma estrutura de dimensões inimagináveis e de complexidade crescente como a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo requer compromisso permanente e de consistente seriedade. As 91 Diretorias Regionais de Ensino promovem ações que estimulam o dedicado funcionalismo a persistir na missão, ainda que os tempos não sejam os mais auspiciosos.

Em todas elas registra-se um resultado favorável, mercê da engenhosidade, da criatividade mas, sobretudo, do idealismo das carreiras vinculadas ao ensino oficial.

Na DRE-Sul 2 da Capital, desenvolveu-se um seminário de boas práticas pedagógicas que envolveu todos os servidores da Rede nela lotados. O objetivo era socializar experiências com foco na relação entre procedimentos didáticos, expectativas de aprendizagem e resultados alcançados. Também se propôs discutir a prática do professor em relação às políticas educacionais e de formação, com o fito de refletir sobre a qualidade do trabalho docente em sala de aula e contemplar o processo individual de aprendizado desses profissionais.

Os eixos temáticos foram a fluência leitora, com leitura de texto dramático em função do projeto didático. O projeto “Teatro de Leitores” atende a princípios da linguagem integral, pois é evento de comunicação real, em que o alunado é encorajado a ler seus roteiros, porque deseja e pode fazer isso e porque os outros estão interessados em ouvi-lo.

A linguagem teatral faz com que o estudante interaja cooperativamente com seus pares e, portanto, não se sinta só quando lê. Os roteiros são atraentes para as crianças e possibilitam a elas uma leitura mais atenta, com intervenção certa no momento oportuno. Os papeis variam em extensão e são ajustados ao nível de leitura das crianças, com respeito à personalidade de cada qual.

Além de todos os benefícios para alavancar a aprendizagem, verifica-se que o Teatro de Leitores facilita o desempenho das crianças na leitura em voz alta, intensifica a autoavaliação e aumenta a autoconfiança dos leitores. A interpretação dos personagens constitui evidência de que compreenderam o texto. Os exemplos, a orientação e o feedback são componentes naturais dos ensaios que favorecem a leitura.

De igual maneira, promoveu-se a leitura de textos poéticos no “Projeto Sarau”. Estimulou-se o estudante a conhecer o que é um sarau, como se organiza, quais os participantes, quais os produtos culturais que nele circulam, sejam verbais ou não verbais: música, poema. Tudo cantado, declamado ou simplesmente lido. Discute-se qual a ambiência possível a esse evento de interação e amplia-se o repertório dos estudantes quanto à multiplicidade de produção poética disponível. No Brasil e no mundo.

O terceiro projeto de fluência leitora é chamado “Amigos Leitores”. Seu intuito é formar novos leitores e desenvolver a proficiência leitora, com ênfase na fluência.

Sabe-se que a formação de novos leitores é missão condicionada à atuação firme e deliberada de múltiplas instituições, como família, bibliotecas, Igrejas, grupos de escola, etc. Mas a escola é talvez a principal. Uma professora que estimule a leitura, mostrando-a como atividade prazerosa e não como “dever de casa”, consegue milagres.

As Escolas Estaduais da DRE-Sul 2 imergiram nesse plano e conseguiram excelente resultado, propiciando a alunos de uma classe lerem para alunos de outra. O compartilhamento aproximou jovens, mas tudo foi antecedido por etapas que incluíram a seleção de livros, a análise percuciente do que interessaria para aquela faixa etária, a necessidade de ensaios e, principalmente, a empolgação dos docentes responsáveis.

Muitos outros projetos foram levados a efeito na DRE-Sul 2 da capital, como a educação para as elações étnico-raciais, o Seminário Diversidade Sexual e Gênero, as boas práticas na educação especial, entre tantos que evidenciaram o compromisso da comunidade escolar com o crescente aperfeiçoamento do ensino-aprendizado na Rede Pública.

* Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, é secretário de Educação do Estado de São Paulo.