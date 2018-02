TAC surgiu há quase 50 anos em Santa Cruz do Rio Pardo

Grupo teatral revolucionou a cultura de

Há quase meio século, por iniciativa do professor Celso Fleury Moraes e de um grupo de alunos da escola “Leônidas do Amaral Vieira”, surgia em Santa Cruz do Rio Pardo o TAC — Teatro Amador do Centenário. Resistiu por oito anos à ditadura militar, revelou talentos, ajudou a formar caracteres e marcou a cultura da cidade — e a mente de quem participou do grupo. No feriado do último sábado, 20, o professor Celso, familiares e cerca de 30 integrantes do antigo grupo teatral se reuniram num almoço para relembrar a experiência dos anos 1970.

A reunião foi possível pela mobilização dos antigos atores através das redes sociais. Afinal, muitos moram em cidades espalhadas pelo País. Edson Magnani, hoje residente na capital paulista, criou até uma página no Facebook para ajudar na localização dos colegas. De quebra, muitas fotos das produções do TAC foram publicadas.

O almoço foi um encontro pessoal de amigos que nunca se separaram, mas que a maioria dos contatos só era possível pelas redes sociais. Muitos integrantes do grupo teatral ainda moram em Santa Cruz, como o professor Ney Calvoso, o ex-secretário Armando Cunha, Alvimar Lamoso, João Degaspari, Luiz Carlos Rodrigues e outros. Alguns deixaram Santa Cruz ainda jovens, como Gonçalo Luiz de Mello, Oto Pitol, Lino Lorenzetti, Edson Magnani e tantos outros.

O TAC surgiu em 1969, num dos piores períodos da ditadura militar, com o intuito de encenar somente textos de autores brasileiros. Naqueles tempos, o teatro e a música foram importantes instrumentos de resistência política contra o regime. Claro que os jovens alunos do “Leônidas” percebiam o que acontecia no País e abordaram no palco temas considerados “perigosos”. Numa das peças, por exemplo, o ministro da Justiça foi mandado ao inferno, durante uma improvisação. “A sorte é que o SNI [Serviço Nacional de Informações] não ficou sabendo”, lembra o professor Celso Fleury Moraes, 88.

Mas também havia provocações sociais no palco. Numa das encenações de “Da Necessidade de Ser Polígamo”, o ator virou-se para o palco e, de improviso, disse: “Garanto que muita gente aqui tem duas chaves no bolso”. Claro que houve incomodados murmúrios na plateia.

Quando Santa Cruz do Rio Pardo comemorou 100 anos, em 1970, o TAC foi “oficialmente” registrado, resistindo durante quase oito anos. O grupo foi além das fronteiras de Santa Cruz, excursionando por várias cidades da região e Norte do Paraná. Encenou peças como “Danielzinho e o Sono”, de Ricardo Gouveia, “Pluft, o Fantasminha”, de Maria Clara Machado, “Toda Donzela tem um Pai que é uma Fera”, de Gláucio Gil, “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, e “Da Necessidade de ser Polígamo”, de Silveira Sampaio.

“Auto da Compadecida”, aliás, revelou o talento de Gonçalo Luiz de Mello, hoje em São Paulo. Depois do TAC, ele integrou o grupo teatral “União e Olho Vivo”, liderado por Idibal Piveta — renomado advogado de presos políticos — e chegou a encenar peças em Cuba e na Polônia.

“Mais do que compreender o papel dos personagens que representávamos, era a ‘trama’ de um professor de Inglês e um grupo de amigos que possibilitava o conhecimento do nosso próprio papel naquele momento e naquela cidade”, lembra Gonçalo Gonçalo Luiz de Mello, um dos integrante do Teatro Amador do Centenário nos anos 1970. O grupo sobreviveu durante oito anos e marcou a cultura de Santa Cruz.

O TAC também tinha sua organização. Os próprios alunos se encarregavam da cobrança de ingressos em algumas apresentações, cuja renda possibilitou dotar o palco da escola “Leônidas do Amaral Vieira” de uma iluminação adequada ao teatro.

O professor Celso Fleury Moraes, 88, fundador e diretor do grupo, diz que o TAC criou uma espécie de “irmandade” entre os participantes, com amizades que nunca se desfizeram. No elenco, cada um era escolhido pelos próprios dons para trabalhar como sonoplasta, contrarregra, figurinista ou iluminador.

“Estar em cena era importante, mas o que acontecia antes da estreia era mais”, conta Edson Magnani. “Éramos incentivados à leitura de vários textos até escolhermos, por consenso, qual seria encenado. Desta forma, exercitamos vivências democráticas. Também era assim que resolvíamos, sempre em conjunto, as questões relacionadas à trilha sonora, iluminação ou figurino”, lembra.

“Meu pai era professor de inglês, mas sempre foi ligado às artes, especialmente à literatura”, conta a filha Neusa Fleury. “É um grande leitor até hoje, aos 88 anos. Quem participou do TAC teve contato com a dramaturgia, música e cenografia numa época em que as artes estavam em alta no País. Ele compartilhou a paixão pelas artes com os filhos e alunos durante toda a vida”, disse.

De fato, os filhos do professor participaram, de uma forma ou outra, de toda a existência do TAC. O primeiro folheto do grupo, por exemplo, traz desenhos do diretor deste jornal, Sérgio Fleury Moraes, que na época tinha nove anos de idade. Ele também protagonizou “Danielzinho e o Sono” e “Pluft, o Fantasminha”.

“O professor Celso dizia que o teatro é um trabalho em equipe por excelência”, conta Lino Antonio Lorenzetti, ex-ator do TAC. “O termo ‘trabalho em equipe’ eu só ouvi dizer dez anos após sair do TAC, já profissionalmente, em palestras proferidas por consultores muito bem remunerados que sistematizaram o assunto e, hoje, é prática comum de administração de empresas. Mas o professor Celso, pelo que eu saiba, intuitivamente ou não, sabia de toda a coisa há 50 anos. Sempre foi um homem muito à frente de seu tempo”, afirmou.

