Hoje tem ‘Léo & Bia” no Palácio

Com nova formação, grupo

‘Esperas’ está de volta ao palco

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O grupo “Esperas” vai apresentar o espetáculo “Léo & Bia” neste domingo, às 20h, no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto”, com entrada gratuita. A peça já foi exibida pelo grupo algumas vezes, inclusive na última edição da “Semana de Teatro Umberto Magnani”, em abril do ano passado. No entanto, o “Esperas” anuncia uma nova formação para a noite de hoje.

O grupo teatral, por sinal, está completando neste mês seu terceiro ano de atividades. Quando surgiu, em 2015, as atividades foram marcadas por uma longa participação em intervenções artísticas de clown no “Coreto Criativo”, um evento realizado quase todos os meses na praça Leônidas Camarinha.

No ano seguinte, o “Esperas” foi reforçado e o grupo planejou um aprofundamento nas artes cênicas, com o oferecimento de oficinas, que hoje ensinam e debatem técnicas a duas turmas, com iniciantes e veteranos.

Em 2017 a grande aposta foi a produção de “Léo & Bia”, uma peça de Oswaldo Montenegro cujo cenário é o Brasil de 1973, no auge da ditadura militar — e um de seus mais negros períodos.

Para a estudante universitária Isabela Gonçalves Luiz, integrante do “Esperas” desde o início, a escolha do texto do cantor Oswaldo Montenegro como a primeira peça a ser encenada pelo grupo aconteceu porque conta exatamente a história de uma trupe teatral.

“Léo & Bia” narra as aventuras de sete amigos que sonham em viver de teatro. Liderados pelo diretor Léo, há toda uma trama que se desenvolve exatamente no cenário dos ensaios. Ao mesmo tempo, a repressão do regime militar sufoca a capital federal e Bia se vê aprisionada em uma relação abusiva com a mãe. O texto deixa clara a analogia da relação entre filha e mãe como o da própria ditadura com o povo.

O espetáculo não ficou apenas restrito ao palco. “Léo & Bia” ganhou uma versão para o cinema em 2010, com Paloma Duarte, Emílio Dantas, Fernanda Nobre, Françoise Forton e outros. A direção é do próprio Oswaldo Montenegro.

Em Santa Cruz, pelo grupo “Esperas”, a direção musical de “Léo & Bia” é de Caio Santiago, a luz de Artur Marquezin e o som de Giovanna Salandin. No elenco estão Guilherme Elias, Tauana Figueira, Isabela Luiz, Lorenzo Cunha, Giovana Rocha, Matheus Flores, Daniel Scucuglia, Laura Venerando e Caio Santiago.