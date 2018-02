Prédio aguarda burocracia para instalação da Ciretran

O Detran praticamente já acertou um novo prédio para abrigar a Ciretran de Santa Cruz do Rio Pardo, cuja sede atual está em péssimas condições, com goteiras e com mato crescendo nas escadas. O novo imóvel fica na rua Antonio Pereira dos Santos, na Chácara Peixe, a poucos metros da avenida Carlos Rios.

Segundo o proprietário Manoel Gomes Pito, o prédio foi construído especialmente para locação comercial. É um sobrado, mas a parte superior, com acesso pela Carlos Rios, está alugado para a Special Dog. O andar térreo é espaçoso e Manoel diz que fez várias modificações exigidas pelo Detran, como instalação de novos banheiros, cozinha e até troca da porta principal.

A demorada burocracia já custou a Manoel pelo menos um ano de aluguel. “Estou aguardando. Já fiz tudo o que eles pediram”, disse.

Há dias, o Detran informou ao DEBATE que está aguardando autorização do Estado para as despesas de locação.