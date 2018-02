Ataques de Otacílio provocam crise na base aliada do governo

Prefeito convoca coletiva para anunciar migração da

Codesan para autarquia e mantém Agenor no cargo

Vale tudo para defender o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, até possivelmente perder o apoio da Câmara. Foi este o risco que o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) assumiu na terça-feira, 30, quando atacou a Câmara por não indicar membros para o Conselho Fiscal da empresa pertencente ao município. Para o prefeito, os vereadores foram “omissos” e “desinteressados” em deixar de fiscalizar a Codesan. A reação foi imediata e, horas depois, Otacílio foi chamado até de “imperador” em meio a críticas de vereadores, inclusive da base governista.

A transformação da Codesan numa autarquia municipal é um projeto de Otacílio para garantir Cláudio Agenor Gimenez num dos principais cargos do governo. Como autarquia, a Codesan não necessitaria mais de repasses da prefeitura, feitos através do aval da Câmara. Neste caso, ela teria uma dotação orçamentária própria, com milhões mensais sendo administrados por Agenor. “Se eu tivesse feito isto em 2013 ou 2014, ninguém saberia do prejuízo que ela deu. Afinal, isto seria embutido no orçamento”, explicou o prefeito.

O problema é que o atual presidente é investigado por supostamente ter participado do esquema criminoso que desviou milhões dos cofres do município. A principal operadora do desfalque, a ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, apresentou uma “delação pública” onde acusa Gimenez de tê-la chantageado para que ela entregasse a ele dinheiro desviado em envelopes. Segundo Sueli, a última entrega a Gimenez teria acontecido em outubro de 2016, dois meses antes do crime ser descoberto.

Além disso, Agenor foi condenado recentemente pela Justiça Eleitoral, como tesoureiro do PT, por cobrar uma contribuição de funcionários comissionados nomeados pelo prefeito Otacílio Parras. O “pedágio” custou R$ 8.659,83, que a Justiça determinou que o presidente da Codesan recolha ao Tesouro Nacional.

Por último, Agenor está no centro de um escândalo porque descobriu-se que a Codesan não repassou a instituições financeiras os valores de empréstimos consignados descontados diretamente no salário do trabalhador da empresa. O fato é considerado crime penal e dano moral, já que funcionários estão sendo negativados por agências bancárias por supostamente atrasarem seus pagamentos.

No entanto, Agenor tem o apoio incondicional do prefeito Otacílio Parras. “Ele é de minha confiança e é honesto”, garantiu o prefeito à imprensa na manhã de terça-feira. Com a declaração, Otacílio dá o aval para que Gimenez seja o presidente da autarquia que terá um dos maiores orçamentos do município.

Resta, porém, combinar com os vereadores, pois a transformação da Codesan em autarquia ainda vai depender do aval da Câmara de Santa Cruz.

Lucro de meio milhão

Otacílio convocou a entrevista coletiva minutos depois de uma assembleia na sede da Codesan, quando foram eleitos novos membros do Conselho de Administração e anunciado, pela primeira vez no atual governo, um superávit no balanço da empresa. Os números — R$ 508 mil —, porém, são ‘inflados’ porque o município já transferiu cerca de R$ 9 milhões para a Codesan durante a gestão de Agenor.

Segundo o prefeito, a Codesan passou por várias mudanças desde 2013 e só foi viabilizada a partir de 2017. Entre as perdas, ele citou a coleta de lixo urbano, mas descartou encampar novamente este serviço com a criação da autarquia. “O lixo é inviável para os municípios, que estão terceirizando este serviço”, disse.

Otacílio garantiu que a Codesan “está saneada financeiramente” e que “agora os funcionários produzem”, o que facilita a transformação em autarquia. “Quem vai fazer a transição é o Cláudio Gimenez”, anunciou.

Ataques à Câmara

Quando anunciou que a Câmara encaminhou ofício ao presidente da Codesan, anunciando que não iria mais nomear membros para o Conselho Fiscal da empresa, Otacílio disse que os vereadores “estão totalmente omissos” e “abrem mão do poder de fiscalização”. A assessoria do prefeito distribuiu à imprensa cópias do ofício do presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valentieri (PR). “Eles querem ir na tribuna e no rádio e fazer requerimentos. Mas na hora de irem lá para assinar e fiscalizar, eles abrem mão”, disse Otacílio. “Eles lavam a mão e isto é má gestão”, insistiu. “Uma coisa é o vereador fazer requerimento e discurso, mas eles não querem responsabilidade. Estão jogando tudo para o prefeito e o Gimenez”, disse Otacílio.

‘Precisamos de prefeito

e não de um imperador’

Vereadores reagem aos ataques de Otacílio,

inclusive os da base de sustentação do governo

As fortes declarações de Otacílio Parras contra a Câmara tiveram respostas no mesmo tom. No final da entrevista coletiva em seu gabinete, o prefeito recebeu uma mensagem em seu celular disparada pelo vereador João Marcelo Santos (DEM). Constrangido, acabou mostrando a profissionais da imprensa, brincando com a situação. João Marcelo escreveu a Otacílio que ele estava tendo “uma atitude de moleque”. Era o início de uma reação que não havia acontecido até agora no atual governo.

Na tarde de terça-feira, 30, oito vereadores se reuniram com o presidente Marco “Cantor” Valantieri (PR), num clima de revolta com a coletiva do prefeito. Segundo o presidente, a Câmara resolveu deixar de nomear vereadores para o Conselho Fiscal desde o ano passado, inclusive discutindo um projeto para suspender a obrigatoriedade. “A proposta foi apresentada no dia 7 de dezembro, mas não entrou em votação porque deixamos para o início do ano”, disse Marcos.

O autor do projeto foi Edvaldo Godoy (DEM). Ele explicou que a votação foi adiada para o início do ano porque a Codesan geralmente promove sua assembleia em abril. Portanto, haveria tempo antes da nomeação de qualquer conselheiro. “Mas, para surpresa nossa, a empresa antecipou sua assembleia. Então, vamos aprovar este projeto já na próxima sessão”, afirmou Edvaldo. Sobre as declarações de Otacílio contra os vereadores, Edvaldo disse que o fato mostra que o prefeito está nervoso. “Ninguém sabe o que se passa na cabeça dele em relação à Codesan”, disse.

João Marcelo Santos (DEM) disse que o prefeito tem o direito de falar o que entender. “Mas deve ter respeito. Precisa conhecer a independência dos poderes. Eu não preciso de gente me ensinando como trabalhar”, disparou. Segundo ele, vereador não precisa fazer parte de conselho para manter seu poder de fiscalização. “Isto é mesmo coisa de moleque”.

Até o líder do governo na Câmara, Luciano Severo (PRB), considerou as declarações do prefeito como “infelizes”. “No mínimo ele faltou com o respeito aos vereadores. Somos poderes independentes e ele não poderia ter usado aqueles termos, pois até agora a Câmara deu todo o apoio a esta administração”, disse o vereador.

Para Severo, o prefeito também não pode censurar a Câmara pela apresentação de um projeto que suspende a participação de vereadores no conselho da Codesan. “A proposta é muito plausível. Já que a fiscalização é inerente ao vereador, isto independe dele pertencer ou não a qualquer conselho”, lembrou.

O líder do governo, porém, disse que a crise gerada pelo prefeito não deve abalar, ao menos por enquanto, a sintonia das bancadas. “Somos bastante inteligentes para saber separar as coisas. Nós não defendemos o prefeito, mas aprovamos projetos que são bons para a população”, explicou.

Murilo Sala (SD) também chamou de “infeliz” a entrevista do prefeito. “Ele foi ignorante até no sentido estrito da palavra. O prefeito deveria ter conhecimento sobre a independência dos poderes e respeitar a opinião de outros”, afirmou.

Lourival Heitor (DEM) afirmou que o prefeito não poderia “generalizar” as críticas contra a Câmara. “Ninguém aqui é omisso, mas acho que o prefeito anda nervoso”, disse.

O vereador Cristiano de Miranda (PSB) disse que “não gostou” das declarações do prefeito, que considerou ofensivas, mas tem dúvidas sobre o projeto que retira a obrigatoriedade da Câmara nomear vereadores para o conselho da Codesan.

Joel de Araújo (PRB) avaliou que o prefeito tentou mudar o foco do assunto político na entrevista coletiva. “O prefeito pegou pesado. Há algum tempo diziam que existia um imperador na cidade. Nunca quis acreditar nisso, mas agora acredito que precisamos de um prefeito para governar e não de um imperador. Respeito sempre é bom”, desabafou.

Apoio incondicional a Agenor

incomoda até a bancada aliada

No centro do furacão da crise política deflagrada no governo de Otacílio Parras Assis (PSB), o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, foi anunciado como “de inteira confiança” pelo prefeito e praticamente garantido no cargo até mesmo na hipótese da Codesan se transformar numa autarquia. A defesa intransigente de Agenor pelo prefeito incomoda os vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, até mesmo da bancada governista. A maioria defende abertamente a troca na presidência da empresa municipal. Agenor, por sua vez, mesmo sendo o protagonista de uma crise política que abala o governo, nem pensa em deixar o cargo por decisão própria.

“O momento até já passou”, avaliou João Marcelo Santos (DEM) sobre uma possível substituição de Gimenez, para quem ele deveria ter sido exonerado no primeiro dia do segundo governo de Otacílio. O vereador, inclusive, já ocupou a tribuna várias vezes para dizer que “não confia” em Gimenez.

João Marcelo estranha a insistência de Otacílio em manter o atual presidente da Codesan. “Estas divergências só estão acontecendo por causa de uma única pessoa. Se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo”, disse. “Aliás, todas estas declarações de vereadores contra o prefeito estão sendo feitas em nome da amizade. E quem avisa, amigo é”, concluiu.

A manutenção de Cláudio Agenor Gimenez à frente da Codesan passou a ser incômoda para a bancada governista na Câmara desde que o atual presidente da empresa foi delatado por Sueli Feitosa como um dos beneficiários do desvio de dinheiro público. Segundo a ex-tesoureira, Agenor a ameaçava para exigir dinheiro desviado por Sueli, que seria entregue em envelopes a um motoboy previamente acertado com Gimenez. Ele nega e está processando Sueli Feitosa.

Na época da delação, maio do ano passado, ninguém entendeu o motivo pelo qual o prefeito Otacílio insistiu em manter Gimenez no cargo. Todos os outros nomes mencionados por Sueli Feitosa foram exonerados, no caso de comissionados, ou punidos, no caso de servidores concursados. Apenas Gimenez foi poupado pelo prefeito e ainda é elogiado em diversas oportunidades por Otacílio Parras Assis. “Ele tem minha confiança e é honesto”, resumiu o prefeito na manhã da última terça-feira, 30, em entrevista coletiva à imprensa.