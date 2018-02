Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 04/02/2018

Minha coluna fitness

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Uma academia de ginástica é frequentada por dois tipos de pessoas: aquelas que não precisariam se exercitar e aquelas para quem o exercício físico já não adianta mais. A frase não é minha, é do meu amigo Dealis. Sem querer ser diferente, confesso que não me encaixo na sua análise. Vou à academia por recomendação médica, e há menos de três anos. Como nunca adentrei outra, só posso falar da que frequento. Dealis haveria de vê-la com outros olhos, assim como para um replicante aquilo poderia parecer um cubo negro aparelhado com instrumentos de tortura.

Nos meus primeiros dias de frequência, me incomodava o som ambiente. Quando pedi para abaixar um pouco o volume, a moça da portaria me explicou que aquilo era música de academia, para estimular a gente. Vejam que o ser humano se acostuma a tudo: não sei se acabei muito estimulado, mas a verdade é que hoje já nem percebo mais o barulho.

Também me chamou a atenção a vaidade de certos frequentadores — a maior ocorrência de vaidade por metro quadrado no planeta. Alguém me explicou que aquilo é fitness. Do desfile de moda só não participam os associados de um plano de saúde para a “melhor idade” que, como eu, comparecem às aulas com as peças mais surradas do seu guarda-roupa.

A vaidade circula pela academia com desenvoltura entre os aparelhos que me enchem a canela de hematomas — ali tudo é de ferro e pintado de preto, sobre um piso emborrachado de preto…, e eu já não enxergo bem. A vaidade se multiplica nos espelhos que cobrem todas as paredes – só não tem espelho no teto, como em certas casas de família e motel barato. Crucifixo invertido (peck-deck) só tem um na sala, e a vaidade senta-se justamente ali para brincar no whatsapp — me falta coragem para perguntar se ela vai se demorar ou pode pelo menos revezar comigo.

Esses anos de academia deram mais resultado do que as sessões de fisioterapia depois do acidente. Sem falar que é tanta gente se exercitando que às vezes eu encontro sósias de alguém conhecido. Já encontrei um baixista do Pink Floyd; um Woody Allen adolescente, mas já usando óculos; um primo meu que mora na divisa do Mato Grosso e uma Barbra Streisand reduzida. Até uma réplica do deputado fardado — sem farda — eu já vi malhando ali, às sextas-feiras. Ontem quem estava correndo na esteira era o Flávio, meu cunhado que morreu há mais de cinco anos, depois de passar a tarde numa academia da capital. Vi por um dos tantos espelhos e preferi não me aproximar para conferir, para não quebrar o encanto ou a ilusão de que ele tinha voltado.