Otacílio defende Gimenez no caso dos consignados: ‘Culpa é da CEF’

Para o prefeito, é a Codesan quem

deveria ser “negativada” pela CEF

Mesmo admitindo o fato, o prefeito Otacílio Parras (PSB) defendeu o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, das denúncias de que a empresa não repassou à Caixa Econômica Federal os valores descontados dos funcionários por empréstimos consignados. “A CEF tem de negativar a Codesan e não o funcionário. A responsabilidade é da Codesan, que inclusive paga juros por atraso”, disse o prefeito.

Judicialmente, o caso é considerado apropriação indébita e, portanto, crime. A empresa que desconta os valores na folha de pagamento deve repassá-los às instituições financeiras. O atraso prejudica diretamente os trabalhadores, contratantes dos empréstimos, que estão sendo negativados pelos bancos nos órgãos de proteção ao crédito.

Segundo Otacílio, é a Codesan quem deve ser “negativada” e não o trabalhador. O prefeito disse que a empresa municipal vai estudar uma ação judicial contra a Caixa Econômica Federal. “O Bradesco não fez isto”, disse Otacílio, admitindo que a Codesan também atrasou parcelas de empréstimos de funcionários em outro banco.

As declarações foram dadas durante entrevista coletiva na manhã da última terça-feira, 30, quando Otacílio reuniu a imprensa para anunciar que a Codesan teve um lucro superior a R$ 500 mil no ano passado. No entanto, admitiu que o atraso nos repasses dos consignados ocorre porque a empresa não tem dinheiro em caixa em ocasiões pontuais. “Este dinheiro é do ano passado, já foi”, explicou. Em seguida, contou que a Codesan sofreu um sequestro de R$ 40 mil em suas contas bancárias por conta de uma ação trabalhista. A empresa, segundo o próprio prefeito contou, é ré em mais de 100 ações trabalhistas.

Na sessão da Câmara desta segunda-feira, 5, os vereadores Murilo Sala (SD) e João Marcelo Santos (DEM) vão apresentar requerimentos pedindo informações sobre o caso de apropriação indébita na Codesan. Murilo vai pedir explicações sobre o caso diretamente à Caixa Econômica Federal. Já João Marcelo quer cópias de todos os holerites de funcionários da Codesan, bem como extratos dos repasses dos empréstimos consignados aos bancos. O prazo para as respostas é de 15 dias.

“Fantasma”?

Na semana passada, em entrevista à rádio Difusora, o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, fez brincadeiras, junto com os apresentadores, sobre o caso dos consignados. Ele garantiu que não sabia de nenhum trabalhador com problema de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Um dos radialistas da Difusora chegou a dizer que, neste caso, o DEBATE e “uma outra emissora de rádio” — no caso a 104 FM, que também acompanha o caso — deveriam, então, pagar a dívida do trabalhador, já que ele não existe.

No entanto, na mesma semana a Codesan encaminhou uma “notificação” à Caixa Econômica Federal para que a prática de negativação de trabalhadores “cesse imediatamente”. Segundo o texto, que é assinado pelo próprio presidente da Codesan e pelo diretor-financeiro Franco Ferraz de Oliveira, estaria ocorrendo “procura no setor de RG da Codesan dando conta do recebimento de notificação de órgão Serasa em relação a seus empréstimos consignados”. No ofício, portanto, Agenor admite que trabalhadores da empresa estão procurando o RH para reclamar da situação.

A “notificação” à CEF diz que o convênio firmado entre o banco e a Codesan não prevê a notificação do trabalhador que contraiu o empréstimo consignado. Além disso, a empresa sustenta que uma cláusula do contrato prevê, inclusive, o pagamento em atraso dos repasses, com adicional de juros.