‘Saneada’ segundo prefeito, empresa tem dívidas e quase 50 parcelamentos

Maioria das dívidas é da gestão Gimenez

e TCE já apontou preocupação com quadro

Sob administração de Cláudio Agenor Gimenez, a Codesan experimenta o maior prejuízo em toda a sua história. A versão apresentada na terça-feira, 30, pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), de que finalmente a empresa está saneada, é fantasiosa. A Codesan tem quase 50 parcelamentos de todos os tipos, a maioria contraída na atual gestão. São dívidas e tributos não pagos e que foram alongadas com novos parcelamentos, o que levou o Tribunal de Contas do Estado a alertar que a empresa está sufocada, pagando cada vez mais juros e multas.

Entre os reparcelamentos, estão dívidas com Cofins, PIS, IRRF e INSS, algumas que só vão terminar dentro de 15 anos. São quase 50 prestações de valores diferentes que comprometem o orçamento da empresa.

De acordo com relatório do Tribunal de Contas, a Codesan está, cada vez mais, com dificuldades para cumprir com seus compromissos de curto prazo, mesmo com os milhões injetados pelo prefeito Otacílio Parras ao longo dos últimos anos. Segundo os técnicos do TCE, este quadro foi agravado pela falta de pagamento dos encargos sociais em 2016, inclusive parcelamentos, o que gerou novos parcelamentos de dívidas. O documento alerta que há “um crescente nível de insolvência da sociedade de economia mista e, bem por isso, premente risco fiscal para a administração direta”.

Além disso, segundo o próprio prefeito admitiu, há centenas de ações trabalhistas em andamento. Algumas têm decisões inesperadas para a administração, como na semana passada, em que mais de R$ 40 mil foram sequestrados judicialmente das contas bancárias da Codesan, num único dia.

E a tendência é o número de ações aumentar na gestão de Cláudio Gimenez, como ficou claro em depoimentos de ex-funcionários da Codesan na “CPI das Horas Extras”, que criticaram o estilo truculento de Agenor e as demissões sem justa causa para contratar outras pessoas mais próximas da presidência.

Segundo funcionários, o clima de tensão no trabalho é constante, principalmente porque Agenor costuma humilhar trabalhadores que não fazem parte de sua “panela”. Em 2015, um funcionário demitido teve um acesso de fúria e tentou incendiar a empresa, além de jogar um trator contra a bomba de combustível. Em seguida, tentou agredir Gimenez e só foi contido com a chegada da polícia e dos bombeiros.

Sob o comando do atual presidente, em três anos a Codesan amargou R$ 9 milhões de prejuízo, um rombo que o município nunca experimentou em toda a sua história. Em 2016, até fornecedores de Santa Cruz pediram ajuda à Câmara para que os vereadores intercedessem para que Agenor pagasse duplicatas atrasados.

A única boa notícia sobre o projeto de transformar a Codesan numa autarquia é que, de acordo com o prefeito Otacílio Parras, os funcionários da empresa poderão ser automaticamente transferidos sem necessidade de demissão em massa. “Esta é a decisão de tribunais, é possível e é correto. O funcionário, inclusive, não perde nenhum direito trabalhista”, disse Otacílio.

Ninguém sabia

A “bagunça”, por sinal, tem responsabilidade dividida entre a assessoria jurídica da Codesan, seu presidente, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) e os inúmeros advogados da administração e da Câmara. Ninguém sabia, por exemplo, que é obrigatório o membro do Conselho Fiscal possuir diploma universitário de nível superior.

A exigência está numa lei federal de 1976 e não vinha sendo cumprida. O último conselheiro indicado pela Câmara, por exemplo, foi o vereador Paulo Pinhata (PMDB), que só deixou o cargo porque passou a integrar a “CPI das Horas Extras”, que investiga exatamente a Codesan. Pinhata não tem diploma universitário e sua nomeação foi ilegal. No entanto, ele acha a exigência desnecessária. “Não tenho diploma, mas represento todas as pessoas na mesma situação”, disse Pinhata na semana passada. “Precisamos tirar esta lei que fala do ensino superior”, disse. “Se isto acontecer, eu não fujo do pau”, disse, sem se ater que a lei é federal.