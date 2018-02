Coluna “Dicas” – Edição de 04/02/2018

União sólida

Ninguém entende a defesa doentia de Otacílio Parras do presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, envolvido em vários casos suspeitos. Antes da fatídica terça-feira, 30, quando ofendeu vereadores da base ao defender Gimenez, Otacílio conversou horas com o dirigente na sede da empresa. Ficou um bom tempo dentro de um carro com Agenor. A sós.

Pânico

Verdadeiros ou não, os boatos sobre uma exigência do prefeito Otacílio Parras (PSB) para apoiar um candidato do seu grupo tem provocado pânico entre os pretendentes às próximas eleições. Parece que o prefeito exige que, para apoiar o candidato do grupo político, haja um compromisso para a manutenção de Cláudio Agenor Gimenez no comando da Codesan. O problema é que os políticos querem, neste momento, distância do Agenor…

Nervos

O prefeito Otacílio Parras se indispôs com o radialista Diego Singolani na terça-feira, quando o profissional da 104 FM fez uma pergunta citando a “má gestão” na Codesan. Otacílio não admitiu falar desta maneira da empresa presidida por Cláudio Gimenez. “Má gestão é na sua opinião. Não venha me dizer que é má gestão”, retrucou o prefeito. Então, tá…

Chapa branca

A Difusora abriu seus microfones para que Gimenez atacasse o diretor deste jornal, Sérgio Fleury Moraes, na última quarta-feira. O jornalista pediu formalmente o “direito de resposta” para retrucar as calúnias e mentiras, mas a emissora, que recebe farto dinheiro público e até terrenos, deu de ombros. O prazo para veiculação do áudio vence na quarta-feira, quando nasce o direito da ação judicial.

“Diva”

A crise política trouxe de volta a fatídica “Diva” — “Departamento de Investigação da Vida Alheia” —, que antes fazia parte do anedotário nacional. Em Santa Cruz, porém, a Diva está em plena operação. A que ponto chegou a política na cidade.

Adiado

O relatório final da “CPI das Horas Extras”, que estava previsto para ser lido na sessão da Câmara desta segunda-feira, 5, acabou sendo adiado para o dia 19. O anúncio foi feito pelo presidente da CPI, Luciano Severo (PRB), que alegou contratempos. “Realmente não tivemos tempo de terminar o relatório. Precisamos de mais uma semana”, contou. “Mas é um trabalho muito sério e dedicado”, comentou. De fato, o relatório está sendo aguardo com muito interesse nos bastidores nada tranquilos da política de Santa Cruz do Rio Pardo.

Substituição

na Santa Casa

Dias depois de trocar o administrador, a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo anunciou novas mudanças. O médico Jonas Jovanolli não é mais o diretor técnico, sendo substituído pelo colega Brasil Zacura. O hospital garante que a mudança foi “harmoniosa e regular”.

“Coisas de Política”

Bem documentado

Aquela pequena cidade já estava se movimentando para as eleições municipais.

Os partidos políticos tratavam de providenciar a documentação necessária para os devidos registros de seus candidatos.

Assim, o Meirinha, muito eufórico com a sua primeira candidatura, foi o primeiro a procurar a secretaria de seu partido para efetivar seu registro. A atendente, ao analisar os documentos apresentados, observa que as fotos levadas pelo candidato eram muito antigas. Explica, então, que aquelas fotos não serviam porque teriam de ter, no máximo, um ano.

O homem recolhe a papelada e, ao voltar, apresenta a foto de um bebê sentado num penico. E diz:

— Esta deve servir, pois aqui eu tinha apenas 10 meses… E já demonstrava meu gosto pela política!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)