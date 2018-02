Ex-vereador “Psiu” é condenado a 5 meses de detenção

Juiz autorizou o ex-vereador a recorrer da

sentença de queixa-crime em liberdade

O ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques foi condenado a cinco meses e dez dias de detenção e mais o pagamento de multa pelos crimes de difamação e injúria. Ele publicou vídeo com conteúdo pornográfico em 2015, num grupo de rede social do whatsapp, fazendo referências a um desafeto. A sentença do juiz Leonardo Labriola Ferreira Menino fixou o sistema aberto para o regime prisional inicial e ainda autorizou o ex-vereador a apelar em liberdade. Além disso, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, que será o depósito de cinco salários mínimos, independentemente da multa fixada na sentença. Caso não pague, o ex-vereador vai cumprir a sentença na cadeia. No entanto, ele ainda pode recorrer da decisão.

A sentença do magistrado foi proferida no final do mês passado e é o resultado final de uma queixa-crime movida por Joaquim de Andrade Neto, o “Netto Andrade”, ex-candidato a vereador em 2012 e que era filiado ao mesmo PSDB de “Psiu”. Por questões políticas, ambos se desentenderam e o então vereador passou a zombar do antigo colega de partido nas redes sociais. Segundo “Psiu”, o ex-colega tucano queria a presidência do partido apenas por vaidade. Netto acabou se desfiliando do PSDB.

Na madrugada do dia 22 de maio de 2015, uma sexta-feira, o então vereador publicou um vídeo pornográfico numa rede do aplicativo Whatsapp, com ofensas a Netto Andrade. O conteúdo foi enviado a funcionários da Câmara e até vereadores. Em juízo, testemunhas confirmaram que receberam o vídeo ofensivo do número do celular do então vereador. Algumas mulheres disseram que apagaram o conteúdo que chamaram de “repugnante”, alegando que tinham “crianças em casa”.

“Psiu” não permitiu perícia no seu aparelho celular, mas o trabalho da polícia foi realizado em outros aparelhos. Um laudo constatou que a mensagem havia sido enviada ao grupo por um componente identificado como “Psiu”, com o mesmo número de telefone.

Por sua vez, o então vereador tentou uma defesa curiosa, alegando que, mesmo às 3h da madrugada, alguém poderia ter se apossado de seu telefone celular e enviado a mensagem. Ele disse ao juiz que o aparelho costumava ficar em sua sala e que não tinha o costume de andar com o celular. Além disso, informou que invariavelmente perdia o aparelho, ficando vários dias sem achá-lo.

O juiz Leonardo Labriola Ferreira Menino, entretanto, considerou a versão do ex-vereador “totalmente fantasiosa”. Segundo o magistrado, “sugerir que algum desafeto seu tenha adentrado na Câmara Municipal, passado pela segurança, às 3h da manhã de uma sexta-feira, chegando até sua sala e enviado o vídeo é totalmente desprovido de credibilidade”.

O juiz também considerou difícil o ex-vereador frequentemente esquecer seu celular na sala de trabalho, “notadamente em face do elevado valor que o aparelho que afirmou possui, um Iphone 5”.

Sobre o fato em si, o magistrado considerou que é grave. “Evidente que, ao postar o vídeo de conteúdo pornográfico aludindo à pessoa do querelante, fere a honra do sujeito passivo do crime”, escreveu.

Ao dosar as penas para os crimes de injúria e difamação, o juiz estipulou a pena total de Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques em cinco meses e 10 dias de detenção, além do pagamento de 13 dias-multas. O ex-vereador terá o direito de recorrer em liberdade.

No entanto, se a sentença for confirmada em instâncias superiores, ele só vai se livrar da cadeia se pagar uma prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos, que é a alternativa fixada pelo magistrado para substituição da pena privativa de liberdade.

Além disso, “Psiu” poderá ficar inelegível para disputar qualquer eleição, pois a condenação criminal é um dos obstáculos para registrar uma eventual candidatura.

‘Juiz não tinha argumento

palpável para condenação’

O ex-vereador “Psiu” já admitiu à imprensa que é “esquentado”. No entanto, não muda sua personalidade. Ao ser informado pelo DEBATE sobre sua condenação, respondeu com críticas ao magistrado que proferiu a sentença. “O juiz não tem nenhum argumento palpável para dar uma sentença absurda como esta. Chega a ser hilário”, disse. “Não sei qual é a ideia deste juiz”, insistiu.

O estilo raivoso do ex-vereador já provocou inúmeros problemas. Na Câmara, ele chegou a ter o mandato suspenso por ter agredido verbalmente uma funcionária pública durante reunião de servidores, quando xingou-a de “vagabunda” e “débil mental”. No caso do ex-colega tucano Joaquim de Andrade Neto, “Psiu” recebeu pena de “advertência” da Comissão de Ética. Por fim, ele foi condenado na Justiça, em ação cível, a pagar indenização à funcionária ofendida.

Na nova ação, “Psiu” não aceita sequer o termo “pornográfico” do vídeo que apareceu no grupo do whatsapp do qual fazia parte. “O tema do vídeo é uma cirurgia. Quero deixar bem claro isso”, disse, anunciando que vai recorrer da condenação.

“Psiu”, por sinal, insiste em dois pontos. Primeiro, nega que tenha sido o responsável pela postagem, embora admita que pode ter saído de seu celular. Neste caso, alguém teria se apropriado do aparelho às 3h da madrugada. Além disso, o ex-vereador sustenta que a postagem era restrita a um grupo pequeno na rede social, do qual Netto Andrade não fazia parte. “Ninguém mostrou a ele. Então, como ele ficou sabendo?, disse. Segundo “Psiu”, o grupo é fechado e o desafeto não teria como ter acesso à publicação.

“Realmente não estou nem um pouco preocupado com isto. Esta condenação será derrubada”, garantiu. O ex-vereador, porém, admitiu que acreditava que a ação criminal “não ia dar em nada por falta de conteúdo”. Para ele, “foi muito exagerada a pena”.

“Psiu” Marques disse, ainda, que uma eventual inelegibilidade não o afeta. “Para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Eu já declarei que não pretendo mais me candidatar”, explicou. Segundo o ex-vereador, “é ruim ficar sem voz e sem voto”, mas ponderou que “o fato de não receber mais dinheiro público já me dá uma autonomia muito grande”.