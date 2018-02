Após licitação, rodovia Raposo Tavares será recuperada

Em reunião com o superintendente do DER/SP, Ricardo Volpi, na tarde de quinta-feira, 1º, o deputado estadual santa-cruzense Ricardo Madalena (PR) recebeu a notícia da publicação na sexta-feira, no Diário Oficial do Estado, das empresas vencedoras da licitação da SP-270 (Raposo Tavares). As construtoras vão recuperar a rodovia, nesta primeira fase, do trecho entre Ourinhos até o trevo de Itaí.

As propostas dos consórcios destes quatro primeiros lotes foram analisadas pelos técnicos do DER nestes três meses, a partir da abertura dos envelopes, que ocorreu em 31 de outubro de 2017. Após a publicação no Diário Oficial do Estado, conta-se um prazo de cinco dias úteis para eventuais recursos. Após esse prazo, assinam-se os contratos.

Para o deputado Ricardo Madalena, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da SP-270, com a publicação das empresas vencedoras no Diário Oficial, chega-se à última etapa de todo o processo. “É chegado o momento que todos aguardávamos. Hoje vencemos mais uma etapa, a última delas, que teve início em 2013, quando eu era superintendente do DNIT/SP. A Nova Raposo está prestes a ser iniciada”, afirmou.

Em sua totalidade, as obras na SP-270 foram divididas em oito lotes e cobrirão 204 quilômetros da rodovia, localizados entre os municípios de Itapetininga e Ourinhos. Estão previstas a duplicação de 50,4 quilômetros da rodovia, implantação de 118,8 quilômetros de terceiras faixas (em ambos os lados da rodovia), recuperação de 153, 5 quilômetros de pistas simples e acostamentos, e revitalização completa da sinalização. Serão implantados 21 novos dispositivos de acesso e outros 14 dispositivos existentes receberão melhorias e aprimoramentos. Também serão construídas 3 novas passarelas e 1 viaduto.