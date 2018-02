Bloco homenageia a filha de escravos

Acogelc lembra, no samba e no enredo,

dona Geraldinha, que morreu aos 112 anos

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Três blocos carnavalescos vão desfilar no Carnaval de rua em Santa Cruz Rio Pardo no próximo sábado, domingo e segunda-feira. Os grupos sairão da avenida Tiradentes, nas imediações da agência da Caixa Econômica Federal, e vão se dispersar na praça Leônidas Camarinha, onde haverá shows e folia até meia-noite. No sábado, está prevista uma matinê ao lado do Centro Cultural Special Dog, com a participação do Coral Infantil, Jovem e do Grupo de Percussão da instituição.

Neste ano a prefeitura não vai promover bailes carnavalescos de salão, como eram tradicionais na Expopardo ou no Ginásio de Esportes. No entanto, a secretaria de Cultura pretende fomentar os blocos carnavalescos existentes em Santa Cruz.

Todos os desfiles serão realizados a partir das 21h. No sábado, 10, os blocos “Unidos do Samba da Divineia” e da Acogelc prometem agitar a avenida Tiradentes e a praça Leônidas Camarinha. No domingo, a Acogelc volta na companhia do bloco “Acadêmicos da Estação”. Na segunda-feira, 12, último dia de carnaval em Santa Cruz, a “Acadêmicos da Estação” vai dividir o desfile com a “Unidos do Samba da Divineia”.

Os blocos da Estação e da Divineia vão homenagear carnavalescos das antigas escolas de samba de Santa Cruz do Rio Pardo, como Ubirani Gonçalves — que deve desfilar na avenida — e o saudoso João Eugênio Cruz, o “Pitaca”.

‘Cultura afro’

Já o bloco “Acogelc”, que ensaia no barracão da sede da antiga Ambu, no bairro Ettore Cortela, vai homenagear Geraldina Maria da Glória Santos, a “Dona Geraldina”, que morreu em 2012. Segundo a família, ela tinha 112 anos e dizia ser filha de escravos.

Anielle Stefani de Oliveira Silva, 12, neta de Geraldina, estava na quadra da Acogelc durante o ensaio do bloco na noite da última quinta-feira. Ela conheceu a avó e não escondeu a emoção pela homenagem. “É um orgulho muito grande para mim e para toda a família”, disse.

Anielle disse que se lembra das “mandingas” da avó quando, ainda criança, tratava das doenças com um estilo próprio. “Uma vez eu tive lombriga e ela me curou. Me deu alguma coisa e, depois, pediu para o meu pai comprar o que eu queria no mercado. Na verdade, meu desejo era apenas uma barra de chocolate”, lembrou.

Geraldina Maria da Glória Santos recebeu em 2011 o título de “cidadã santa-cruzense” outorgado pela Câmara, no simbólico dia 13 de maio. Benzedeira e parteira, ela virou personagem de um livro escrito pela professora Noriko Kawabata. Embora chamada de “Baiana”, ela era, na verdade, nascida em Minas Gerais.

O mestre de bateria da Acogelc, Lucas Matheus Trindade Santana, 23, diz que o carnaval do bloco “está a 220”. Ele está entusiasmado com a homenagem a dona Geraldina, a quem chamou de “mulher guerreira”.

A Acogelc, segundo ele, participa do carnaval há dez anos e, inclusive, foi a entidade responsável pelo resgate dos desfiles de rua.

A Acogelc, na verdade, nasceu através de uma inspiração de Marcelo Furtado e sempre teve a capoeira como sua principal alma. A entidade ensina crianças e adolescentes, além de dar suporte a várias famílias.

Segundo Lucas, o bloco não pensa em se transformar em escola de samba. “A nossa essência é o bloco”, explicou.

Com aproximadamente 110 integrantes, de quatro a 30 anos de idade, o destaque do bloco é a cultura afro. “Temos rainha de bateria, porta-bandeira, mestre-sala e comissão de dançarinas. A rainha, por sinal, foi eleita em novembro do ano passado, num concurso com votação direta na internet”, disse o carnavalesco.

Integrantes da bateria da Acogelc, durante pausa do ensaio da semana passada