Cartas – Edição de 04/02/2018

Nhô Lau, o “corno manso”

Leio, toda semana, a coluna do quase centenário Geraldo Machado e me divirto, além de aculturar-me com as tiradas filosóficas. Parabéns, colega articulista do DEBATE.

Às vezes, quando a motivação diminui para os fatos ocorridos, inspiro-me nas publicações do DEBATE, para comentá-las. A publicação do dia 28 de janeiro traz o conto de Geraldo Machado, uma de suas pérolas. “A vingança do Nhô Lau”.

Gosto de comentar os variados assuntos publicados no DEBATE. Vejam bem, na primeira página, a notícia do TAC, Teatro Amador do Centenário. Cinquenta anos remontam 12 legislaturas e do legislativo, mesmo retroativo, jamais se tocou no assunto. E veja bem que, nas últimas legislaturas, tem até professor vereador que, de teatro e da importância dele, entende “nadinha”.

Assim, já partiram esquecidos: o médico Dr. Paulo Corazza, o bancário e grande contador de “causos”, Roberto Pinto da Rocha, o popular Pé de Chumbo. Como era gostoso e positivo escutar os contos dele, que sempre terminavam com aquela risada gostosa, acompanhada as dos ouvintes. Como massageava o ego escutar os causos do Pé. Ambos partiram sem nenhum reconhecimento público por parte do legislativo.

Ivan Brondi, melhor dizendo, Dr. Ivan Brondi, odontologista. Santa-cruzense, sempre o foi de nascimento. Jogador da Seleção Brasileira, nenhuma noção sobre seus feitos, enalteceu nosso legislativo, nesses seus 78 anos de vida, sempre cultuando o nome da sua terra natal, Santa Cruz do Rio Pardo. Mas, em Recife, todos conhecem o grande futebolista Dr. Ivan Brondi, que de chaleira marcou o gol da odontologia também.

Bem, mas voltemos ao título do artigo, Corno Nhô Lau. Geraldo cita como um dos primeiros casos antigos, do “triângulo equilátero da cornice” onde Nhô Lau seria o cateto desse “ménage a trois” antigo.

Nhô era um homem manso e aceitador das regras da cornice e dos costumes do chifre. A “bola da vez” era Nhô Lau, manso de gaiola. Poderia fazer parte do cancioneiro popular, do cantor Nelson Gonçalves com a música “estranha confraria”.

O terceirizado era Atilio (da novela Global), como cita Geraldo. Mas bem que poderia ser Ratinho, Ronaldo, João Antônio, Pedro e outros tanto nomes, pois a “dadivosa era versada nos trâmites da cornice e do chupa-cu”.

Num domingo, Atilio, todo galanteador e cheiroso, aparece para o colóquio, e a dadivosa, percebendo que Atilio não se tocava, carinhosa e chifronesiamente, diz:

— Vai comprar carne, Lau.

Lau obedeceu, mas não se sabe por que naquele dia não estava a fim de massagear a guampa. Voltou logo com o embrulho da alcatra.

Para surpresa, encontrou a casa toda fechada, e num ímpeto de cornice viril jogou para longe da casa o pacote da carne, num efeito vingativo dizendo “por desaforo, hoje vocês não comem carne!. Grifo nosso, complementando a fala do corno. Dessa não, mas da outra, sim.

Encerrando, Geraldo cita o Padre Vieira. Quem quiser saber quem é que disse “gaste R$ 2,50 e compre o DEBATE do dia 28 de janeiro”. De uma certa forma, vamos convencionar que Nhô Lau passa, a partir de agora, ser sinônimo de corno manso. Assim, mesmo em brincadeira, se o amigo lhe chamar de Nhô Lau antes de “brabar”, verifique.

Fica aqui, também, um lembrete ao nossos “cultos edis”, que não sei se leram ou não Os Sertões, de Euclides da Cunha, que não cometam o descuido de mudar o nome da nossa rua, Euclides da Cunha, para Nhô Lau.

Agradecendo a motivação do conto de Geraldo Machado, agradeço, dato e raso esta publicação.

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Campanha eleitoral

Os climas político-eleitorais puxam bordões, refrãos, chavões e abordagens, todos centrados na ideia de dar respostas satisfatórias às demandas sociais. Bengala de apoio a candidatos e partidos, as receitas procuram chamar a atenção dos eleitores, razão pela qual se esforçam para apresentar um diferencial na expressão.

São frequentes, no desfile dos modismos, formas extravagantes de apresentação, trejeitos, esquisitices e coisas obtusas. Costuma-se designar esse território de dandismo, significando o “prazer de espantar”. Dândis praticam a arte de surpreender. O mestre Baudelaire dizia: “creio que existe na ação política certa dose de provocação, por ser preciso suscitar uma reação”. Os dândis querem provocar, criar impacto. E, não raro, caem no exagero, fazendo da estética sua ação política.

Lembrando o passado: Lula desfilou com um isopor na cabeça quando descansava numa praia baiana; Fernando Henrique, em 1994, montou num cavalo no interior de Pernambuco e se esbaldou comendo buchada de bode. Quando senador, Suplicy desfilou nos corredores do Senado com um curto short vermelho oferecido a ele por Sabrina Sato. Quem não se lembra das palhaçadas de campanha de Tiririca?

A campanha deste ano, na esteira da profunda crise que afasta o eleitorado da política, será um prato cheio para os dândis. Que pretendem criar um diferencial de imagem. Os excessos serão tolerados, aceitos ou menosprezados pelos eleitores? É possível que, face à indignação que permeia os grupamentos sociais, contrariados com os escândalos e denúncias que queimam os últimos estoques de imagem dos políticos, alguns prefiram votar no macaco Tião ou na macaca Chita. Mas a hipótese mais razoável é a de que, nesse ano, o eleitor não quer perder seu voto.

A tendência será a de escolher o candidato que tenha algo novo a dizer, coisas críveis e factíveis. O copo do desprezo aos políticos está transbordando. Já não se aceitam promessas mirabolantes, propostas absurdas ou as ideias emboloradas do passado. A estripulia circense está, portanto, com os dias contados. O desejo do eleitor, pela média de vontades extraídas de pesquisas, aponta para perfis não contaminados com o vírus da mesmice, gente nova – não apenas na idade – que possa agregar sua experiência profissional ao campo devastado da política.

Aparecer a qualquer custo, participar de uma encenação farsesca, caprichar nos exageros seriam, pois, atos desprezados pelos conjuntos eleitorais. Por outro lado, o tempo de mídia eleitoral será muito curto, de forma a evitar o tradicional dandismo com que somos brindados (ou agredidos?) em época de campanha. O nivelamento por baixo é costume antigo, mas desta feita, não tem condição de prosperar. Mesmo sabendo que a planilha de candidaturas deverá abrigar elevado grupo de incultos e bárbaros.

Mas haverá espaço para a brabeza, palavras duras, críticas severas, murros na mesa. Quem conterá, por exemplo, o estilo altissonante de Ciro Gomes? Não se espere por uma palavra doce de Bolsonaro. A índole pacífica de Geraldo Alckmin deverá, nas curvas da campanha, deslizar para uma tirada mais raivosa. E mesmo o jeito de freira de Marina Silva pode ceder lugar ao modo guerreiro de Joana D´Arc. E se Lula conseguir ser candidato, quem sabe, poderá aparecer carregando uma cruz. Luis XIV costumava lembrar que “os povos gostam do espetáculo; através dele, dominamos seu espírito e seu coração”.

— Gaudêncio Torquato, jornalista (São Paulo-SP)

Corrupto

Dia 24 de janeiro foi um dia que entrará para a História como o dia em que o “mito” caiu. E pelos dizeres dos desembargadores, não é mito, é mitônomo, mais mentiroso que pescador. E a grande surpresa ficou para o resultado.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pelo juiz Sergio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP) no ano passado. Agora, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) reviu o julgamento do petista nos crimes investigados pela Operação Lava Jato.

Os petistas esperavam a confirmação da condenação, mas por um resultado 2 a 1, permitindo aos advogados pedir uma nova decisão, desta vez com a participação dos seis desembargadores, em outras palavras, permitiria que explorassem os recursos na Justiça, ganhariam o tempo para que Lula fosse candidato e, se eleito, ganhasse a sonhada imunidade. Mas os desembargadores não apenas mantiveram a decisão do Moro, por 3 a 0, como aumentaram a pena, de 9 anos e meio para 12 anos e um mês (27%), uma aumentinho de pouco mais que um quarto.

Corrupção é um crime que não passa recibo, tem que ser muito burro para ser pego. Porém, todo crime deixa rastros. Para se montar um processo de corrupção há que se entender que é como um grande quebra-cabeça, como esses de duas mil peças, cada pecinha não diz nada do total, é uma prova que não condena ninguém, como diziam os advogados e seguidores do Lula, mas quando se monta todas as peças!

O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do processo, afirmou que não se condenava um presidente da República, mas um presidente da República que praticou crime de corrupção passiva ao receber propina da empreiteira OAS na forma de um apartamento. O dinheiro saiu de uma conta da OAS que destinava propina ao PT em troca de facilidades para firmar contratos com a Petrobras.

E ainda houve lavagem de dinheiro por parte do petista, na tentativa de ocultar que ele e a ex-primeira-dama Marisa Letícia eram os reais proprietários do tríplex e a OAS atuava como “laranja” de Lula no imóvel do Guarujá.

O esquema de corrupção na Petrobras fragilizou não apenas o funcionamento da Petrobras, mas também colocou em xeque o próprio regime democrático, por afetar o sistema eleitoral. Entre as provas, está o papel de Lula na nomeação de diretores da Petrobras e o teor do depoimento de políticos e ex-funcionários da estatal.

O desembargador também rejeitou argumento da defesa de que Lula desistiu de comprar o imóvel. Muitas testemunhas presenciaram as visitas de Marisa Letícia e de Lula ao tríplex. Além disso, o então executivo da OAS Agenor Franklin alegou saber que as reformas seriam custeadas com valores destinados ao ex-presidente. E ainda, em janeiro de 2014, a primeira-dama pedira modificações no projeto de reforma do apartamento. Enfim, assistam ao vídeo!

A Lei da Ficha Limpa estabelece que quem for condenado por órgãos colegiados não pode concorrer a mandato eletivo. Agora é o caso de Lula. Porém o Partido dos Trabalhadores insiste em manter a candidatura de Lula. Um criminoso para presidente!

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

“Foto do Leitor”

Educandário ‘das irmãs’

— Foto do acervo de imagens do servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro mostra a construção do “Educandário Nossa Senhora Aparecida”, localizado nas proximidades do rio Pardo. A instituição fechou as portas há alguns anos e o imponente prédio encontra-se à venda.

Segundo o livro “Historiografia para Santa Cruz do Rio Pardo”, de Celso Prado e Junko Sato Prado, o educandário esteve sob a responsabilidade das Irmãs Dominicanas, da Beata Imelda, sendo que atendia crianças do sexo feminino. A inauguração aconteceu aos 25 de março de 1953, após adequações e reformas no prédio adquirido da União Espírita, construção semipronta, onde os espíritas pretendiam a criação de um lar para abrigo de crianças carentes.

As Irmãs Dominicanas tiveram auxílios da população e do Poder Público para tornar o educandário uma realidade. O terreno foi doado pela municipalidade.

Durante anos, a Instituição manteve convênio com a antiga ‘Febem’ — Fundação do Bem-Estar do Menor —, para acolhimento de meninas com problemas sociais. Em 1983, iniciou projeto de recuperação de crianças abandonadas, e em 1986 aplicou um estilo de trabalho em regime de semi-internato, sem distinções de sexo.

A instituição anunciou o encerramento das atividades em Santa Cruz em 2013.