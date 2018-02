Coluna de Geraldo Machado – Edição de 04/02/2018

As bananas dos

meus sanhaços

Geraldo Machado

“Aqui volto

recontente,

reconciliado

com a luz do sol”.

Sim, é verdade, meus sanhaços. Não me importo. São das ruas, “reconciliados com a luz do sol” — como me sinto sempre, de dia. São mansos, vêm comer a banana amadurecida — como eu.

Ponho-as em dois pratinhos limpos e dependurados nas correntes, numa boa altura — a das suas asas azuladas e brilhantes. Vejo-os só de relance, a revezar nas bicadas agudas, voando baixo, sem donos à sua altura; sem danos, sem servidão. Não molestam ninguém, mesmo nos voos rasantes na testa ou na calva das visitas bem vindas, que vêm me ver — o que me faz falante e jovial.

Querem comer na mão (minha) com o bico (deles). Deus não lhes deu garfo nem colher — ensinou-os a colher com o mesmo bico que se afinam em bicadas e melodias. São assustados, por segurança. Correm riscos e, por isso, são ariscos e não confiam nas asas feitas para voar e tratar da prole indefesa e pipilante, na leveza exposta do ninho escondido — mas frágeis. Levam de volta, sempre, no bico pontudo, um tiquinho da banana doce, das musas (a bananeira é, para os botânicos, uma musácea). Os filhotes são muito mal empenados — não dá dó, dá pena deles.

Os meus sanhaços sofrem a concorrência dos bem-te-vis maiores e estridentes no canto. Não formam quadrilha, não formam filas, ficam de olho no aviso de uma sentinela lá, no muro, de atalaia. Gritam com estrídulo “bem-te-vi”! Bem-te-vi” Veja só como são, meu caro leitor avisado e vamos mudar de assunto. Vou levar em conta um amigo ido e vivido, velho e espanhol. Era (ele já foi — morreu velho, o andaluz). Nasceu em Granada, cantada por Agustin Lara (mexicano). Lembram dele? Vou ajuda-los e dizer quem foi. Ouçam (faz de conta): “Granada tu tierra estas llena de lindas mujeres, de sangre y de sol”.

Falar em sangue faz qualquer brasileiro entender. A televisão custa barato e com prazo telescópico. O senhor Antonio Rúbio Medina (Rúbio, do espanhol, Medina do Mouro), em menino, seu pai fazia-o pastorejar cabras nos montes onde a pastagem era comunitária. Enquanto as cabras saltavam, lépidas nas pedras, seu Antonio e outro menino vigiavam o rebanho do patrão. Eram pobres esses meninos, criados no calor do Mediterrâneo comprido (de sangue e de sol) — do Nilo a Gibraltar.

Nos momentos do sol mais brando, os dois pastores saíam para vistoriar às árvores, à procura de ninhos de passarinhos. Disputavam entre eles a capacidade de achar esses ninhos ocultos na copa das árvores. Anotavam numa caderneta, como faziam os filhos do seu Arlindo Carvalho, de Santa Cruz do Rio Pardo. [Escrevi sobre isso no artigo A Caderneta de Coelho, à página 271 do “Na Garupa da Memória”].

Leitor amigo, fico por aqui. Já tratei dos sanhaços. Eles choram, soluçam, mas são adultos e empenados. Não podem piar por aí afora, choramingando à míngua. Eu vou dormir, que é tarde. Vou sonhar com o bananal do Sítio, que trata dos sanhaços meus. Na cama (não de cama, eu estou com saúde) vou esperar o sono acampar na noite e lembrar das frases lindas do cego Homero na Odisseia: “o Sol pôs-se e escuros ficaram os caminhos”. (E amanhã vou levantar bem esperto). Eu acordo cedo — é meu costume. A noite me acabrunha, judia dos velhos nonagenários.

Sei que vai haver um velho renitente que, ao ler isso, vai me xingar: “Velho é a nona.” Deixe estar, fico com Homero, com Ulisses, sem jangada, mas em casa. Ficar até “quando surgir a que cedo desponta, a Aurora de róseos dedos.” E dizer: Bom dia, menino! Tudo bem?