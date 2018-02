Coluna de João José Zanata – Edição de 04/02/2018

‘Dimere Et Lantire”

João Zanata Neto *

É possível um mundo sem a filosofia? Quantos pensadores dirão sem hesitação sobre a essencialidade de uma doutrina do pensamento? É bem provável que se apresente poucos opositores dispostos a refutar a relevância do conhecimento como ciência.

O histórico da gênese das ciências coincide como o nascedouro dos métodos científicos, admitindo a existência de uma pré-ciência rudimentar. De fato, o estabelecimento da metodologia científica terminou por consolidar o conhecimento anterior em ciências. A ânsia pela classificação catalogou o conhecimento em disciplinas e racionalizou o método em sistemas padrões irredutíveis.

Não há dúvidas que a sistematização do conhecimento trouxe benefícios como o argumento de autoridade e a repetibilidade empírica. Nasceu, então, a ciência das ciências, a racionalização do pensamento e o empirismo. É certo também que um desejo pela quebra dos paradigmas sempre incomodou a ala conservadora. Do mesmo modo, o sentimento anti-estacionário foi a tônica dos pensadores revolucionários.

Não é tão importante teorizar o modo como se dá o conhecimento, pois a percepção e o entendimento resumem o empirismo e o racionalismo em ferramentas do intelectualismo. A invenção é apenas a descoberta do conhecimento. Ela é a revelação das incógnitas que os fenômenos naturais ocultam. O primeiro ato humano ante o desconhecido é a percepção. A incerteza é vontade que move o racionalismo, a exaustiva tarefa do entendimento.

Considerando a afirmação de que o conhecimento está oculto é uma proposição ousada deste que escreve, embora seja a segunda vez que tal ideia foi exposta por este mesmo escritor, não vá pensando que é teimosia ou tentativa de doutrinação. Apenas foi uma coincidência. Mas a insistência cobra, ao menos, uma explicação melhor.

A natureza, o mundo físico, obedece a leis que regem os fenômenos sem exceção. Entre a causa e o efeito há fatores que determinam os resultados. O trabalho intelectual se concentra em decifrar as leis físicas com propósitos perseguidos ou inesperados. O estudo dos fenômenos elétricos nos relegou inúmeros proveitos como a lâmpada elétrica etc.. No entanto, as leis que regem estes e outros fenômenos foram apenas reveladas. Isto significa que elas eram pré-existentes nos tempos em que a ignorávamos. Portanto, o conhecimento não é inato ao homem. Ele é fruto da percepção e do entendimento.

A próxima pergunta é a mais difícil. Se as leis naturais estão ocultas nos fenômenos, quem as determinou? Esta pergunta pode ser respondida sobre vários prismas. Tudo é válido. Todo mundo pode achar alguma teoria, pois, mesmo o achismo tem o seu lado proveitoso. O mínimo que se exige é uma coerência ou um argumento válido. O que mais se espera é a não ocultação dos paradoxos.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.