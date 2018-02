Esportiva é confirmada pela FPF

O presidente e vice da Esportiva Santacruzense, respectivamente Domingos do Carmo e Cláudio Antoniolli, conseguiram garantir a presença do clube na disputa do campeonato paulista desta temporada. Na última terça-feira, 30, os dois participaram do Conselho Arbitral na sede da Federação Paulista de Futebol, numa reunião comandada pelo presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos.

A confirmação é considerada uma grande conquista, uma vez que o clube precisou realizar obras às pressas no estádio municipal e, na véspera da reunião, foi comunicado que a prefeitura não fará qualquer tipo de investimento no estádio municipal “Leônidas Camarinha”. A alegação é que o clube foi condenado numa ação civil pública e, portanto, não pode receber qualquer tipo de benefício. Para o prefeito Otacílio Parras (PSB), isto inclui melhoramentos no estádio.

Mas o clube contou com a ajuda dos próprios dirigentes e de torcedores, além da colaboração de empresas, para implantar um portão alternativo para a torcida adversária, a numeração de parte das arquibancadas e instalação e consertos de alguns alambrados. Eram exigências da FPF para que o estádio fosse liberado para a disputa do campeonato paulista.

Os laudos da Polícia Militar e dos Bombeiros ficaram prontos quatro dias antes do Conselho Arbitral e foram remetidos às pressas para a Federação Paulista. Foi tudo em cima da hora, mas a tempo de garantir a presença da Santacruzense no campeonato que começa em abril.

Até agora, 39 clubes confirmaram a participação no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Segundo o vice-presidente Cláudio Antoniolli, é provável que o grupo da Esportiva tenha 7 clubes, possivelmente Grêmio Prudente, Assisense, Vocem, Tupã, Osvaldo Cruz e Andradina. “Mas nada disso ainda é oficial”, afirmou.

O sistema de disputa será por fases, sendo classificados os três primeiros de cada grupo. O quarto melhor colocado entre todos os grupos também será classificado para uma nova fase, onde 16 times vão jogar em quatro novos grupos para disputarem vagas na semifinal e final.

Nesta temporada, apenas dois clubes terão o direito de acesso ao campeonato paulista da série A-3. Cada time poderá inscrever até 26 jogadores, sendo três goleiros e 23 de linha. O preço mínimo do ingresso também ficou estipulado em R$ 10, mas os clubes terão autonomia para fixar valores acima disso.

Ídolo em 2016, Ednan

vai chegar em março

A comissão técnica da Esportiva Santacruzense deve chegar à cidade nesta segunda-feira, 6. O técnico contratado é Claudinho Batista, que também vai começar a receber jogadores no mesmo dia. O clube já contratou cerca de 10 atletas para a temporada, mas há planos de realizar “peneiras” em toda a região para buscar talentos para a disputa do campeonato paulista.

Os treinamentos devem começar logo em campos de futebol da cidade e, eventualmente, no estádio municipal “Leônidas Camarinha”.

O atacante Ednan, que foi ídolo do clube na temporada de 2016, quando foi contratado pela Ponte Preto na véspera do jogo decisivo pelo acesso, já está confirmado pelo clube para disputar o campeonato paulista.

Entretanto, ele só deve chegar a Santa Cruz do Rio Pardo em março, poucos dias antes do início do “Paulistão” da Segunda Divisão, que começa em 8 de abril. É que o atacante está disputando a Segunda Divisão do campeonato paranaense.

Segundo o vice-presidente da Esportiva, Cláudio Antoniolli, Ednan vai perder a pré-temporada mas se apresentará em forma. “Ele está jogando e treinando, então não haverá problema algum”, disse.