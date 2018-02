Lembrança dos pioneiros

Entidade de filosofia religiosa fez

homenagem aos pioneiros de S. Cruz

Uma cerimônia de gratidão aos pioneiros e prefeitos de Santa Cruz do Rio Pardo que já morreram foi realizada na noite da última segunda-feira, 29, na sede da “Seicho-No-Ie” de Santa Cruz do Rio Pardo, na vila Fabiano. A celebração é realizada todos os anos de forma praticamente ininterrupta.

A Seicho-No-Ie é uma filosofia oriental que tem um cunho religioso. Ela está aberta a pessoas de todas as religiões e credos. Na segunda-feira, vereadores, ex-vereadores e parentes de ex-prefeitos prestigiaram a cerimônia.

A sede da instituição é localizada num terreno cedido pela municipalidade em regime de comodato, no governo de Manoel Carlos Manezinho Pereira.

Na cerimônia, são lidas as chamadas “sutras” valorizando Deus e os sentimentos nobres do ser humano. Segundo a preletora Alair Correia Hernandes, esta cerimônia de gratidão acontece há 23 anos. “Depois do amor, o sentimento de gratidão é o mais forte. Agradecer é se comprometer com a retribuição de bênçãos e graças”, disse. Este tipo de celebração também é feito em Piraju, onde Alair mora atualmente.

Para ela, os parentes e amigos “ficam felizes” com a lembrança dos nomes. Alair disse que, além das indicações, há um levantamento de nomes históricos com base em livros publicados por historiadores da cidade.

Na cerimônia, foram lidos nomes desde os fundadores de Santa Cruz do Rio Pardo — Manoel Francisco Soares e o padre João Domingos Figueira — até os prefeitos mais recentes já falecidos, como Clóvis Guimarães Teixeira Coelho, Joaquim Severino Martins e Aniceto Gonçalves. Vultos de todas as décadas foram lembrados, como Leônidas Camarinha, Cyro de Mello Camarinha, Alziro Souza Santos e até Antônio Evangelista da Silva, o “Tonico Lista”.

A Seicho-No-Ie tem sua sede na rua José Amorim Ribeiro e promove cerimônias — religiosas e de meditação — às 20h de todas as segundas-feiras.