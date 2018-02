Polícia detém dois por tráfico na vila Divineia

Na vila Divineia, uma dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas na última terça-feira, 30. Os jovens estavam de posse de diversas porções de cocaína, crack e maconha. A princípio, dois suspeitos teriam sido abordados ainda na rua e, junto com eles, estaria uma porção de cocaína. Um maior de idade, identificado como João Paulo, portava a droga. A poucos metros do local, uma casa — que já era suspeita por tráfico de drogas — estaria com a porta aberta, o que suspeitou ainda mais os policiais. O restante das drogas foi encontrado no imóvel, assim como um rádio comunicador. Os dois jovens foram detidos por associação ao tráfico.