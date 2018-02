Polícia recupera armas ‘airsoft’

Três jovens foram detidos por furto a uma residência após denúncia anônima. O fato aconteceu na quinta-feira, 1º. A suspeita seria de que os indivíduos teriam roubado um fuzil Airsoft. A polícia se preocupa com este tipo de roubo porque eventualmente as armas podem ser utilizadas para assaltos, como se fossem verdadeiras.

O denunciante anônimo afirmou que um dos rapazes carregava uma bolsa grande, que parecia ser uma capa de arma longa.

Ao avistarem a viatura, o trio correu para uma mata fechada, próxima à empresa Pantanal, na vila Saul. Após buscas na mata, os ladrões foram localizados e constatou-se que um deles, inclusive, já tinha passagem por furto e tráfico de drogas.

Os outros dois eram menores de idade. Após questionamentos sobre a bolsa, descobriu-se que o objeto havia sido abandonado próxima ao ribeirão.

O fuzil encontrado na bolsa era o mesmo roubado numa residência da rua Romeu José Batista, no Jardim Brasília.

Os jovens negaram terem cometido o crime e, com isso, o único maior de idade, identificado como Emanuel Silvestre, foi preso por crime de receptação. Os outros dois foram liberados e entregues aos pais, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.