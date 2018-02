Artigo: ‘Justiça para quem precisa […]’

‘Justiça para

quem precisa […]’

Carlos Eduardo Gonçalves *

Sempre simpatizei com imagem e com a postura da ministra Cármen Lúcia, Presidenta do STF. Mas, sua última declaração, só prova o que já diziam os jornalistas que cobrem os bastidores de Brasília, o caso Lula só desgastará a justiça brasileira. A declaração da ministra foi feita em tom de preocupação: “É possível discordar da justiça, mas é inadmissível desacatá-la”.

Me perdoe, mas a senhora disse isso tarde demais. De longe a população já desacata e desacredita na justiça. Dona Maria, deu a vida por criar seus filhos na roça. Hoje, sem poder andar devido a escoliose provocada pela lida no ambiente rural, aguarda religiosamente sua aposentadoria, de um mísero salário mínimo. Seu João, que cortou cana boa parte da vida, mostra na pele os rastros de sua história invalidada pelas injustiças sociais.

Entre Marias e Joãos, Jesus (nome fictício), trabalhador rural sofre duras penas ao vender suas poucas economias, aguardando o ordenado que está há quase um ano em atraso. Sem registro em carteira, sem férias, sem direito algum, é homem dos tempos antigos, que economiza no vocabulário, ao falar uma única vez sobre sua situação trabalhista. Homem que tem a confiança amarrada ao fio do bigode. Daqueles que sentam à mesa de bar e paga pela conta antes mesmo de consumir a bebida que lhe entorpece, para esquecer a mágoa que carrega no peito. A mágoa de uma Justiça injusta, que não lhe ampara.

A dignidade da vida simples e o modesto prato de arroz com feijão, enfeitado com alguma mistura são as únicas coisas que lhe fazem carregar seu corpo. Jesus só possui a liberdade quando arreia os muares e faz das viagens tropeiras o seu refúgio espiritual. Já deficiente da audição, assiste as missas pelo aparelho televisor com o som assustadoramente alto. Na casa que fica na propriedade do patrão, seus únicos companheiros são o rolo de fumo e o garrafão de cachaça. Somente um copo sobre a pia e a geladeira vazia.

Triste é a situação deste homem que neste momento jamais poderá ler este texto que escrevo, pois não teve a oportunidade de ser alfabetizado. O cabo da enxada deu lugar a caneta. Surrada, sua carteira de trabalho conta a história da luta pela sobrevivência; e com demasiado pesar, mostra a última página em branco. Esta que poderia estar carimbada no atual lavoro.

A última vez que o vi, estava com um hematoma na testa e um corte profundo no braço, que disse ter cortado na farpa da cerca. Não lhe trouxeram nenhum remédio, tampouco lhe deram assistência médica.

A contradição é aparente. Ao lado da casa que vive de favor, há uma enorme construção do patrão para gozar os fins de semana às custas do suor alheio. Me lembrou Casa Grande e Senzala. Que bom seria se a narrativa fosse obra de ficção, mas ela está mais perto do que o leitor ou as autoridades jurídicas imaginam. O relato descrito, não é um caso isolado. É o retrato do Brasil.

Ministra Cármen, atualmente o único apego que carrego de vossa excelência é somente seu nome, pois fora agraciada homonimamente com o nome de minha saudosa avó.

Em virtude da desigualdade, não vejo razões para blindar a justiça do achincalhe moral. No mesmo país em que vive o personagem Jesus, que somente o nome é fictício, vivem (sem generalizações) juízes que barganham favores por sentenças. Me parece que a justiça não é cega. Na verdade ela está de olhos bem abertos.

Somente o auxílio-moradia de juízes, supera em mais de quatro vezes o salário mínimo. Fato é que, o auxílio só é concedido aos magistrados que não possuem residência no local em que executam seu trabalho. Mas, as exceções foram escancaradas no noticiário ao longo desta semana, principalmente veiculando o caso do magistrado Marcelo Bretas. Sem contar auxílio-saúde, auxílio-livro, estudo remunerado, etc.

Não há como não se indignar ou até desacatar a justiça diante de tanta covardia legislativa em virtude dos agrados financeiros que se faz à magistratura. Somente o auxílio-livro anual dos juízes é proporcional à somatória de um ano de trabalho de um professor.

A moral da história é a seguinte: Aos amigos tudo, aos reles mortais, nem a lei.

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.