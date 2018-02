Como ajudar seu coração

Médico dos EUA analisa uso

moderado do álcool e dá opinião

Dr. K. Thomas H. Lee

Tradução da “Newsweek”

Ninguém deve começar a beber álcool para melhorar a saúde, mas também não há razão para as pessoas pararem de beber vinho em quantidade moderada ou outras formas de álcool. “Moderada” quer dizer um ou dois drinks por dia para os homens e um drink ao dia para as mulheres (a quantidade menor do que os homens reflete o tamanho das mulheres — altura, espessura).

Pessoas que bebem moderadamente têm taxas moderadas e apresentam taxas menores de doenças coronárias, daquelas que não seguem esta amostra, presumivelmente porque o álcool apresenta taxas devido a ter maior número de colesterol (tipo proteína HDL), o assim chamado colesterol bom. Alguns especialistas acham que o benefício seria maior com vinho, particularmente o vinho vermelho, rico em flavonoides e outros antioxidantes químicos, que poderiam ajudar as paredes arteriais.

Contudo, um estudo mais profundo de epidemiologia publicado em 2003, no Novo Jornal de Medicina da Inglaterra, descobriu que todos os tipos oferecidos de álcool oferecem os mesmos benefícios citados.

Se um pouco é bom, quantidade maior não seria melhor? Não no caso do álcool. Quantidades maiores aumentam o risco de doenças no coração e derrame ao se levantar, aumentando a pressão sanguínea e enfraquecendo os músculos coronários.

E o álcool tem muitas calorias. Assim, as pessoas que bebem muito tendem a ganhar peso, o que lhes oferece o risco de diabetes.

Meu filho, aos 18 anos de idade, tem a pressão sanguínea que vai a 140/190. Ele é magro, anda bastante a pé, não fuma. Desde a infância, toma, diariamente e sem receita médica, descongestionantes para alergias. Poderia ser esta a causa? Se ele parar de tomá-las, quanto tempo irá demorar para que sua pressão arterial baixe?

Os descongestionantes que você descreve podem ser realmente o problema. Eles incluem um remédio chamado pseudoefedrina, o qual ajuda os narizes molhados a vazarem para o meio externo através do nariz ou da boca. O problema com a pseudoefedrina é que esta constrição de vasos sanguíneos pode, também, causar a pressão para que este suba. Ele deveria parar com estes remédios e usar apenas anti-histamínicos para controlar os sistemas de alergia. Se esta pressão sanguínea estiver alta depois de alguns dias, então o médico deve examiná-lo e procurar outras causas que provocam a pressão alta de sangue, como doença renal, estreitamento da aorta ou artérias que secam os rins ou hipertireoidismo.

O óleo extra virgem de coco aumentaria o risco de doença do coração?

Uma história mista, afinal. O óleo de coco é gordura animal como a gordura encontrada no leite, manteiga e came vermelha. Este tipo de gordura eleva o colesterol LDL, o qual aumenta seu risco de doenças do coração.

Gorduras saturadas também levantam o bom colesterol HDL, mas o consenso é que gorduras saturadas não podem ser consideradas como alimento para um coração sadio.

Porque, então, existem reclames em revistas e na Internet anunciando que o óleo de coco reduziria os riscos de doenças do coração? Os ácidos gordurosos que são os principais componentes do óleo de coco são mais curtos do que aqueles encontrados em gorduras saturadas, em produtos para animais, assim, eles não têm os mesmos efeitos adversos como o cheeseburguer (sanduíche de queijo), por exemplo. Ainda, ninguém provou que este tipo de gordura saturada é bom para seu coração. De qualquer forma, pensamos que “é culpado até que se prove inocente”!

Assim, meus colegas acreditam que estas quantidades modestas de óleo de coco na sua dieta são razoáveis. Gorduras insaturadas, como o óleo de oliva e de milho são, provavelmente, melhores… e menos caros!

-oOo-

* Traduzido pelo professor Celso Fleury Moraes