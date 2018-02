Literatura: ‘Rumos do coração’

‘Rumos do coração’

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

A oposição do mundo sólido e do mundo líquido é assunto de Zigmunt Bauman, um sociólogo polonês que nasceu em 1925 e faleceu em 2017, com muito pesar para todos nós, que estamos engatinhando na modernidade do novo milênio.

Para ele, que viveu praticamente todo o século XX e viu na sua melhor idade o século XXI transformando a vida dos seres humanos, ele nos dá um alerta: não há mais relações, ideias, conceitos e ideologias sólidas no nosso mundo. O passado era cheio de esperanças e expectativas; nos dias atuais, a sociedade se tornou líquida porque não temos mais a capacidade de sermos uma coisa nem outra, além do que temos e do que mostramos ter. Estamos suscetíveis a esquecer todos os problemas diariamente, a partir do momento em que nos conectamos com as novas notícias do novo dia. As novas notícias hoje são esquecidas amanhã por outras novas, e assim caminhamos numa sociedade líquida e efêmera, dando às nossas mentes, muita confusão e informações às quais não podemos absorver. Afogamos-nos em noticiários das redes sociais, de modo que não há tempo para lidar com tudo isso e discutir os problemas com sabedoria. E a sabedoria é o único modo de vencer todos os problemas cotidianos.

Não sabemos lidar com as dificuldades do novo milênio, porque não temos uma visão de longo prazo. É necessário que saibamos compreender profundamente o que foi o hoje, para que sigamos adiante. O único pensamento concreto que temos é o de ter e parecer ter.

A sociedade de consumo nos abateu de forma avassaladora e poderosa, e tudo o que possuímos é o imediatismo do prazer. A falta de limites para isso é extremamente perigoso, uma vez que deixamos de questionar nossa vida atual, pela qual passamos damos direito a quem está no poder a controlar tudo e todos. Ou seja, o Governo se apossou da sociedade de classes e do capitalismo e se tornou incontrolável.

Caminhamos por uma linha frágil, o Poder, embora desmantelado, toma conta das nossas vidas, e algo indefinidamente discrepante pode acontecer. Já estamos numa sociedade na qual o Estado é altamente nocivo para os indivíduos, ao mesmo tempo em que estes não possuem limites em suas tendências. O Poder sem controle transformou-nos em pessoas apáticas, fugazes e momentâneas. E o Poder incontrolável e sem controle é incerto e temerário.

Como refletiu Bauman, nossa sociedade se tornou líquida. E nem estamos na posição de tentar ainda estabelecer um pensamento sólido com sabedoria para englobar os problemas e discuti-los para entrar nas luzes do novo milênio. Com tudo isso, fica em mim a questão se sou muito conservadora por depositar minhas esperanças numa monarquia que foi expelida de maneira categórica das nossas mentes, ou se sou fraca demais para vestir uma camisa que o mundo ainda não conhece na condição de sermos o primeiro país a arregaçar as mangas para que os próprios indivíduos se unam e se tornem donos de si, não se importando com o Estado e transformando a orgia política pela qual passamos no mais novo anarco-Estado do mundo.

Tão pequenina que sou, que tenho a consciência de que, mesmo se Bauman estivesse vivo, dificilmente conseguiria encontrá-lo e ter a oportunidade de aprender com ele um pouco mais sobre o assunto, como ele mesmo dizia, com sabedoria.

E sabedoria não é assim, entrar nas redes sociais, tirar uma “selfie”e fazer um texto bonito (como eu mesma faço às vezes, sou filha da ditadura militar, mas também sou encantada com esse mundo moderno). Mas como Bauman, eu também sinto saudades da solidez. Daquela época em que não havia internet e uma extrema variações de notícias nos bombardeando a cada minuto ou segundo, então conversávamos, minhas amigas, minhas vizinhas e eu, a tarde toda sobre como seria o século XXI. Lembro-me de que tínhamos certo receio do que aconteceria. Mas de longe sabíamos que as incertezas se tornariam tão concretas assim.