Severiano, o técnico de rádio

Prestes a completar 92 anos, Severino Rodrigues foi o segundo

profissional que permaneceu mais tempo no rádio em S. Cruz

Sérgio Fleury Moraes

O nome dele é Severiano Rodrigues Filho. Mas pode chamá-lo de o “senhor técnico do rádio”. Afinal, a história deste homem franzino, que vai completar 92 anos em abril, se confunde com a trajetória do rádio em Santa Cruz do Rio Pardo. Severiano é o segundo profissional mais antigo do rádio na cidade, só ficando atrás do advogado José Eduardo Piedade Catalano. O radialista começou na antiga ZYQ-8 — atual Difusora FM — logo no ano de sua fundação, 1948. Foi a primeira emissora de rádio em toda a região, incluindo uma boa parte do Paraná.

Severiano se lembra que se casou no dia 19 de novembro de 1949, quando a rádio já estava no ar. Na época, um dos donos era João Queiroz Júnior, pai daquele que ainda seria um dos prefeitos mais respeitados de Santa Cruz do Rio Pardo, Carlos Queiroz. “O Carlos foi ao meu casamento. Ao me cumprimentar, disse que me queria na rádio no dia seguinte”, contou Severiano, que perdeu até o direito à “lua de mel”.

E assim começou uma longa carreira de um dos melhores técnicos do rádio. Afinal, era uma época de válvulas, onde o telefone era rudimentar e os fios da eletricidade não atingiam todos os locais. Mas Severiano sempre dava um jeitinho de colocar as coisas em ordem.

Ele não nasceu em Santa Cruz, mas ama a cidade como poucos. Depois de ajudar os pais na lavoura durante décadas, chegou à cidade, ainda menino. Se arriscou a trabalhar em relojoarias e, então, aprendeu a consertar relógios, ofício que faz até hoje. “Eu trabalhei com o Zé Magrelo, Oscar Rosa e tantos outros. Nunca teve relógio que eu não consertasse”, garantiu.

Se aprendeu a ser relojoeiro “na marra”, o mesmo aconteceu na rádio. “Eu também trabalhei em lojas de consertos de rádios e, por isso, não tive tanta dificuldade. Mas a maior parte eu aprendi sozinho”, afirmou.

Severiano Rodrigues lembra que foi um dos maiores amigos de Carlos Queiroz, que o iniciou no rádio. “Era um sujeito muito bom, embora fosse metódico e muito controlado”, conta. De fato, Carlos Queiroz costumava ser tão organizado que batizou suas empresas de “organizações”, seguida do seu próprio nome.

Para se ter uma ideia da longevidade de Severiano Rodrigues na rádio Difusora, foi ele quem instalou a torre AM no terreno, doado pela prefeitura, nas imediações do cemitério de Santa Cruz. Durante anos, era ele quem substituía as antiquadas válvulas até que, por sugestão do próprio técnico, os equipamentos foram trocados por outros, agora transistorizados.

Vida agitada

Severiano viajou milhares e milhares de quilômetros para permitir a transmissão de jogos de futebol. Na época áurea da Esportiva Santacruzense, por exemplo, ficava longe da família todos os domingos. Porém, nunca deixava a emissora fora do ar.

Domingo era um dia muito ativo para o técnico. Durante as manhãs, era o técnico do antigo “Programa Radio Clube Mirim”, no Clube dos Vinte. Depois, pegava a estrada para acompanhar a Esportiva. “Um dia, num estádio, o fio estava pendurado e o jogo ia começar. Eu não alcançava e chamei alguém. Subi em cima dele e o som foi conectado”, lembra, rindo.

Em 1963, Severiano quase interrompeu a carreira. Pouco antes do penúltimo jogo da Santacruzense no campeonato paulista da Segunda Divisão, do qual sagrou-se campeão, ele iria de carona para São Caetano, para ajudar a colocar a rádio no ar para transmitir o jogo contra o Cerâmica. A carona seria numa Kombi, que acabou sendo destroçada na rodovia Raposo Tavares. “Eu desisti na última hora e fui em outro carro”, lembra. O acidente da Kombi matou dez torcedores da Santacruzense.

Naquele mesmo ano, porém, Severiano Rodrigues não resistiu a um pedido do amigo Carlos Queiroz e aceitou ser candidato a vereador. Não foi eleito, mas teve a felicidade de ver Carlos prefeito de Santa Cruz. “Na verdade, eu fiz campanha só para ele, esquecendo da minha candidatura”, lembra.

Naqueles tempos, a legislação eleitoral permitia absurdos. Severiano, por exemplo, lembra que era o técnico responsável pela transmissão dos comícios de Carlos Queiroz. Tudo ao vivo, com som de primeira, durando às vezes duas horas. “Mas o comício dos adversários, os ‘azuis’, a gente não transmitia”, contou.

Severiano Rodrigues também conviveu com outro vulto importante da história de Santa Cruz do Rio Pardo, o deputado Leônidas Camarinha. “Ele também foi dono da rádio. Era sério e sempre usava gravata borboleta. Gostava muito de mim”, lembra.

O radialista se envolveu tanto com a vida social de Santa Cruz que, inclusive, promoveu shows sertanejos, com a ajuda de padres dominicanos. Geralmente a renda ia para obras da igreja. Ele chegou a trazer à cidade a dupla Tonico e Tinoco, que se apresentou no antigo Cine Pedutti — atual “Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto”.

Viúvo há seis anos, enquanto revive as lembranças e as muitas fotografias e objetos que colecionou — inclusive um microfone antigo, que ganhou de Carlos Queiroz —, Severiano ainda possui uma bancada de ferramentas em sua residência. É onde conserta relógios e pequenos rádios. “Não paro nunca. É minha vida”, disse, com as mãos já trêmulas.

