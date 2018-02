Adolescente levava haxixe num ônibus

Na segunda-feira, 5, uma adolescente foi apreendida pela polícia portando seis tijolos de haxixe dentro de um ônibus, na rodovia João Batista Cabral Rennó (SP-225), A abordagem aconteceu perto do posto Paloma, no município de Santa Cruz do Rio Pardo.

A droga foi apreendida em um ônibus da empresa Andorinha, que fazia o percurso entre Campo Grande e São Paulo.

Ao iniciarem a abordagem, a garota demonstrou nervosismo e levantou suspeita. Após fiscalização em sua bagagem, foi descoberto um fundo falso contendo seis tijolos de haxixe.

A jovem foi apreendida e apresentou, ainda, um documento falso. Os fatos foram apurados e a adolescente foi encaminhada para o plantão policial.

O haxixe é um entorpecente preparado com a resina segregada da maconha, tendo mesmo princípio ativo. No entanto, é potencialmente três vezes mais forte que a maconha. O tráfico desta substância entorpecente vem crescendo no Brasil nos últimos anos.