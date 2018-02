Brinquedo para deficiente em praça já foi danificado

Pouco mais de três meses após ser instalado na praça Carlos Queiroz, um brinquedo exclusivo para crianças portadoras de deficiência física teve de ser retirado para consertos. Segundo nota do município, o dano foi causado pelo mau uso do equipamento, possivelmente por crianças que não possuem deficiência.

O brinquedo deve ser reinstalado no parque infantil “Levado da Breca”, na praça Carlos Queiroz, em duas semanas. O município está fazendo apelos para que os pais observem os filhos durante brincadeiras, para evitar a destruição deste tipo de equipamento.

O brinquedo foi instalado a pedido da santa-cruzense Laura Maria Gonçalves Tavares, cuja filha não possuía um equipamento público para entretenimento. O município tem planos de ampliar a instalação desses brinquedos em outras praças.