Coluna “Dicas” – Edição de 11/02/2018

Manipulação

A rádio Difusora levou o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques ao estúdio para atacar o DEBATE. Quem leu a reportagem do jornal sobre a condenação criminal de “Psiu” e ouviu a rádio, percebe a manipulação grotesca de um jornalismo sem compromisso com a verdade. O jornal ouviu a versão do ex-vereador, mas a emissora sugeriu que a reportagem indicava que “Psiu” poderia ser preso a qualquer momento. O ex-vereador, então, aproveitou para destilar seu conhecido ódio contra tudo e contra todos, inclusive o jornal.

Temor

A aprovação do projeto que acabou com a obrigatoriedade da Câmara indicar um vereador para o Conselho Fiscal da Codesan comporta outra leitura, além do fim de um cargo inócuo. É que existe um temor dos vereadores de colocarem seus nomes numa empresa que é administrada por Cláudio Agenor Gimenez. Este receio, inclusive, pode se espalhar para a sociedade santa-cruzense, prejudicando a indicação de conselheiros para a empresa municipal. Era o que faltava!…

Plano B

Se Otacílio não conseguir transformar a Codesan numa autarquia, deve fechar a empresa municipal. É a única maneira que encontrou para ter coragem de exonerar o presidente Agenor. Nem que isto custe o emprego de mais de 200 trabalhadores.

Clamor

A administração ouviu o clamor popular — e bota clamor nisso! — e começou a recapear algumas ruas de Santa Cruz do Rio Pardo. O serviço vai contemplar 19 ruas e custar R$ 1 milhão. Em algumas, porém, os buracos vão continuar mais um pouquinho.

Papéis

A Codesan usou uma picape Kombi para transportar milhares de documentos solicitados pela CPI da Codesan na semana passada. É a reta final das investigações, cujo relatório deverá ser lido dentro de uma semana. Até agora, nenhum membro da comissão dá pistas sobre o teor do documento.

Imoral

O vereador Joel de Araújo (PRB) conseguiu a aprovação de uma moção de repúdio contra a Rede Globo, por cenas absurdas, onde uma relação incestuosa entre pai e filha são sugeridas no nojento “Big Brother Brasil”. Na discussão, um popular que estava na plateia parece não ter gostado e gritou que aquilo não era assunto para vereador. Em seguida, deixou o plenário. Joel lembrou que todos têm família e que tais absurdos devem ser banidos da televisão brasileira.

Providências

para a ciclovia

A vereadora Maura Macieirinha (PSDB) solicitou formalmente ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) que providencie a conservação da ciclovia entre o Parque das Nações e o trevo da Cerealista Guaíra, na SP-225. Alguns trechos do percurso estão abandonados e repletos de mato. Usuários estão reclamando.

“Coisas de Política”

Gasto menor

Aquele político resolveu fazer uma reunião festiva na sede de seu partido.

Pensando numa maneira elegante de receber seus correligionários, decidiu montar uma mesa com queijos e vinhos.

Pediu à sua esposa que providenciasse a arrumação do salão, dizendo que ele mesmo encomendaria, no mercado, os “comes e bebes” que seriam servidos.

Ligando para um mercado próximo, reclamou com a atendente ao ser informado que as caixas de vinho vinham com vinte e quatro garrafas. Alegou que a quantidade era muito grande.

A moça que o atendia disse, então, que tinham caixas do mesmo vinho com uma dúzia de garrafas.

— Ótimo… Ótimo! Pode me mandar duas caixas, então. Comigo, a casa é tudo sob controle!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)