Declaração de João Marcelo agita os bastidores da sucessão municipal

A sessão da última segunda-feira, 5, já havia terminado quando, na área do estacionamento do prédio, onde um grupo de parlamentares e representantes da imprensa conversavam, o vereador João Marcelo Santos (DEM) sugeriu que poderá disputar a sucessão de Otacílio Parras (PSB) em 2020. Se foi uma mera brincadeira, o fato é que João Marcelo não retirou a declaração, dando margem a inúmeras especulações nos bastidores da política de Santa Cruz do Rio Pardo.

É a segunda vez que Marcelo admite integrar uma chapa eleitoral para disputar a sucessão de Otacílio. Nas duas, ele confidenciou que o atual secretário de Educação, Fernando Bitencourt, provavelmente será seu companheiro de chapa.

Ao deixar o prédio da Câmara na noite de segunda-feira, João Marcelo foi questionado sobre quem seria o candidato a prefeito ou a vice, no caso de uma chapa com Bitencourt. “Serei eu o candidato e ele, o vice”, disse, acelerando o carro em seguida.

Quem permaneceu no grupo da conversa não acredita que João Marcelo Santos esteja fazendo piada com o assunto. O fato é que alguns vereadores apostam que, de fato, Santos pode fazer parte de uma chapa eleitoral nas próximas eleições municipais. Porém, acreditam que o “cabeça” da chapa deverá ser o secretário Fernando Bitencourt.

Sucessão antecipada

As “trapalhadas” de Otacílio Parras Assis em seu segundo mandato como prefeito provocaram, nos últimos meses, uma espécie de antecipação da sucessão municipal. Depois de receber elogios em seu primeiro governo e ser reeleito com quase 80% dos votos, Otacílio se viu às voltas com o caso Sueli Feitosa — do qual o presidente da Codesan é um dos investigados —, renunciou ao mandato em março do ano passado — e depois voltou atrás alegando momento de perturbação psicológica — e passou a romper com antigos aliados. Ao mesmo tempo, a cidade está esburacada e as reclamações se intensificam. O resultado é uma queda livre na popularidade do prefeito.

Não bastasse este quadro, em plena “CPI das Horas Extras”, onde é um dos investigados, o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, disse que pretende apoiar para prefeito exatamente o vereador que preside a investigação, Luciano Severo (PRB). A declaração causou desconforto ao próprio Severo.

Nesta polêmica, surgiu o nome do secretário Fernando Bitencourt, que tem conquistado a admiração dos colegas de administração. Fernando desmentiu qualquer projeto de se lançar candidato, mas o fato é que seu nome é alimentado por outras pessoas no ranking de apostas dos bastidores da política santa-cruzense.