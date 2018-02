Mãe e filha são presas por tráfico

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas na quinta-feira, 8, no bairro Rita Emboava, perto do Parque das nações. A dupla, formada por mãe e filha, já estavam sendo denunciadas por tráfico há algum tempo, mas foram surpreendidas durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar. Elas estavam em frente à residência e, ao avistarem a viatura, tentaram entrar rapidamente na casa. Após as duas serem detidas, os policiais encontraram no interior da casa 26 pinos de cocaína, além de três papelotes da mesma droga embalados a vácuo. Além disso, foram encontradas porções de maconha, dinheiro, embalagens diversas e apetrechos usados no tráfico. Havia crianças na casa e o Conselho Tutelar foi acionado. Carla Garcia e a filha Nathalia receberam voz de prisão em flagrante.