Santa Cruz ganhou uma nova cerealista

Sefert diversifica atividades

e é a nova gigante do ramo

A Sefert, que já atuava há anos nos segmentos de implementos agrícolas, sementes e fertilizantes, fez uma ousada aposta que foi anunciada ao público na tarde de quarta-feira, 7, com a inauguração de sua unidade cerealista. A “Sefert Cerealista” fica na Estância Santa Fé, no bairro Salto Bonito, próximo ao bairro da Estação. O evento reuniu centenas de pessoas, com direito a um jantar comemorativo e palestra do economista Odair Pegorer.

Segundo José Wagner Azanha Mira, um dos sócios da Sefert, a escolha da data para inauguração também foi emblemática. “Estamos na boca da safra”, lembrou.

O empresário disse que a diversificação da Sefert em vários segmentos agrícolas é uma forma de beneficiar o cliente. “Há dez anos no mercado, fomos agregando ao nosso portfólio outros insumos e equipamentos. Hoje, inauguramos a nossa maior conquista, que é a cerealista, de forma que vamos atender o agricultor desde a correção do solo, condução da lavoura, colheita e agora com beneficiamento e armazenagem de grãos”, disse.

O empreendimento foi fechado em novembro do ano passado e, desde então, todos os equipamentos e prédios foram reformados. “O momento é propício, pois nossa região foi novamente abençoada neste ano com uma safra de grande produtividade”, afirmou. Ele ressaltou que o grande problema ainda é o preço.

A Sefert ainda está montando seu novo quadro de funcionários. Porém, segundo José Wagner, haverá forte geração de emprego e renda, além de impostos para os poderes públicos. “Nós estamos satisfeitos em colaborar de todas as formas com o progresso”, afirmou.

A inauguração contou, ainda, com a presença do frei Cardoso, responsável pela cerimônia religiosa de bênção das instalações.