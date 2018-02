Sem Flávio Moraes, política de Ourinhos perde o “mago” da articulação

Considerado um dos cérebros da política

ourinhense, ele lutava contra um câncer

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O advogado Flávio D’Affonseca Moraes morreu no domingo, 4, quando perdeu a batalha contra um câncer. Ele tinha 75 anos e, ao seu pedido, não houve velório. O corpo foi levado para o crematório de Bauru. Com Flávio, terminou um capítulo da política de Ourinhos marcada pela lealdade e articulações. Ele participou ativamente da política ourinhense desde a ditadura militar, sendo o presidente do diretório do MDB da cidade.

Flávio Moraes sempre foi homem de um grupo só. Na juventude, participou de reuniões políticas clandestinas, às escondidas, na casa do advogado João Bento, considerado um comunista convicto. No grupo de jovens que não aceitavam o regime militar, entre outros, estavam os escritores Euclides Rossignoli e Jefferson Del Rios.

Moraes era um político de bastidores. Articulava como poucos e sempre foi uma figura importante nos três governos dos quais participou como chefe de gabinete. Ajudou a debelar inúmeras crises, mas também ficou no centro de outras. Por conta desta articulação, era chamado de “Revangar” – o bruxo da novela “Que Rei Sou Eu” —, “Golbery” ou mesmo “Bruxo”. Sempre foi respeitado e temido pelos adversários políticos.

Quando a ditadura dava sinais de decadência, em 1982 apoiou as candidaturas de Franco Montoro ao governo de São Paulo e de Esperidião Cury à prefeitura de Ourinhos. Com a vitória esmagadora do MDB, Flávio D’Affonseca Moraes foi chefe de gabinete de Esperidião durante os dois primeiros anos do novo prefeito, se aproximando muito do então vice, o médico Clóvis Chiaradia. Depois, se engajou na campanha das “Diretas Já” e, a convite do governador de São Paulo, virou uma espécie de assessor especial do Palácio dos Bandeirantes, sendo responsável pelo contato com os prefeitos do interior.

De volta a Ourinhos, Flávio percebeu rumos diferentes na administração de Esperidião Cury, que preferiu apoiar à sucessão o empresário Lauro Migliari, ligado na época a forças conservadoras e empresariais da cidade. Foi, então, que apostou na candidatura do amigo Clóvis Chiaradia, o vice-prefeito que durante vários meses foi considerado o “azarão” da campanha política, tendo o jovem engenheiro Toshio Misato como companheiro de chapa. Entretanto, contra os prognósticos da maioria, Chiaradia foi eleito prefeito em 1988, numa vitória até hoje considerada histórica – e que teve, inclusive, a “mão” de Flávio Moraes.

Virou, então, chefe de gabinete de Chiaradia. Pouco tempo depois, foi nomeado pelo governador Orestes Quércia como chefe do Escritório Regional de Governo (ERG). Manteve, porém, a função de articulador político do MDB em toda a região.

Em 1996, foi um dos principais articuladores da candidatura de Toshio Misato à prefeitura, assumindo, no ano seguinte, a chefia de gabinete da primeira das três administrações do novo prefeito de Ourinhos. Foi, entretanto, o mandato mais tumultuado para Flávio Moraes, principalmente após as denúncias do DEBATE que culminaram com o afastamento judicial de Toshio em 1999. Ele voltou ao cargo seis meses depois.

O forte estresse da situação começou a provocar problemas de saúde no articulador político. No início dos anos 1990, ele foi parar na UTI da Santa Casa de Ourinhos. Flávio Moraes se recuperou, mas, por pressão da família, foi obrigado a se distanciar cada vez mais da política.

A lealdade ao grupo também criou problemas para Flávio Moraes. Ele chegou a ser condenado, por exemplo, no mesmo escândalo que afastou Toshio, uma fraude em licitação para construção de uma obra com recursos federais. Moraes sempre negou qualquer participação na fraude e, em juízo, chegou a ficar sem advogado durante um período.

Há alguns anos, Flávio começou a enfrentar um agressivo câncer de próstata, que depois se espalhou pela coluna. Morreu no domingo, 4, aos 75 anos. Deixou a mulher Myriam Dulce Ferreira de Sá e os filhos Carolina e Pedro.