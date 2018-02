Cartas – Edição de 11/02/2018

Dizem os jornais…

No “Fórum Econômico Mundial”, em Davos, na Suíça, foi dito que o Brasil tem os piores políticos do planeta.

Lula é o primeiro ex-presidente da república, no Brasil, que pode ser condenado e ir para cadeia.

A operação Lava- Jato é o marco no combate à corrupção em nosso país.

Neymar anuncia que formará uma rede de 100 escolas esportivas nos 3 próximos anos.

Moro está cansado de continuar julgando criminosos na Lava-Jato e pretende deixar esses infindáveis processos.

Agora, Temer começa a agir no porto de Santos com suas falcatruas. O dono da Vigor, que opera com leite, realizou operações suspeitas no valor de 34 milhões de reais e o proprietário da marca Friboi fez o mesmo em torno de 189 milhões.

A parceria do Brasil com a China, só com uma indústria, movimenta 2 bilhões de dólares em 5 anos.

A inteligência sempre trabalhará em conjunto com o ser humano. Alimentar a ideia de que tudo será feito pela máquina é um absurdo.

A Lava-Jato apresenta uma das maiores concentrações de réus milionários do mundo.

Abílio Diniz, dono da Carrefour disse: “Empresário não pode ser político. Ele tem que gerar riquezas e empregos, sempre pensando no país e não em si próprio”.

Até que enfim encontrei alguém falando a verdade para o povo. Espero que essas palavras sejam sinceras e aplicadas por todo brasileiro encarregado de levar nossa terra para frente e nos deixar dormir em paz.

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Contraditórios

Logo pela manhã de hoje, sexta-feira, assisti a um vídeo na televisão, do ex-governador Paulo Salim Maluf, apoiado numa bengala, sendo transferido para o presídio, aos seus quase 90 anos. 88 anos, especificamente. A idade do amigo Joaquim Severino Martins.

Não vamos, aqui, criar apologia ao “rouba mas faz”. Nesse país, o roubar ou autorizar o roubo faz parte do mandato político. Tempos atrás, escrevi artigo sobre as forças do mal e do bem. Os “do mal” daqui da região, representados pelo deputado Milton Casquel e do Valter Hisoshi, que votaram para que o presidente Temer não fosse averiguado. O deputado Augusto Rosa, santa-cruzense, representou as forças do bem votando a favor da averiguação das falcatruas do Temer.

Nesse país, pratica-se demais os ilícitos. Logo em seguida vem o comentário dos juízes casados com juízas, portadores de vários imóveis que recebem salário moradia. Quer mais imoral do que isso?

Não sai da mídia por abscesso nocivo à presença daquela, uma Brasil, filha daquele celerado do PTB, que quer que a filha seja ministra do trabalho a troco de votos para alicerçar a reforma da previdência. É bonito isso?

Lembrei-me agora do crítico dos salários dos juízes e suas esposas, também juízas. Vicente Lancelote, criticando os parâmetros dos que têm muitas casas e dos que não têm nenhuma.

Voltando ao governador Paulo Maluf, imagine como seria hoje a chegada nossa na capital.

Viadutos, marginais (não essas que poluem às primeiras), Rodovia Imigrantes, a própria Castelo, de Avaré até Santa Cruz, Rodovia Ayrton Senna e a do Açúcar, e o próprio túnel Ayrton Senna que, apesar de poucos saberem, está localizado abaixo do lago Ibirapuera, obra tão somente do engenheiro civil formado pela Politécnica de São Paulo, também autor participante do projeto. Por acaso você já percebeu de onde saem aquelas gotas de água que caem na pista de rolamento?

Como disse anteriormente, não estamos aqui fazendo apologia ao “rouba mas faz” lá do tempo de Ademar de Barros.

Num país em que se rouba tanto, em que os políticos se vendem por propinas escandalosas, quem tem a moral para acusar a pequinês do “furtinho do Maluf” comparado às achacadas pelo Lula, Dilma e seus Luletes. Se pudéssemos comparar os furtos a um ventilador, os do Maluf seria um reles portátil de 110 V. Da família Lulista, filhos e louvores seriam a turbina de um jato.

Todos os dias, nos jornais matutinos e vespertinos da política, é melhor assistir aos filmes pornôs, que fazem exceção, a às verdades apregoadas pela manhã e a noite, numa sucessão sequencial ao Datena, na Band, os comentários sequenciais de manhã e à noite, de Ricardo Boechat.

Dato e raso o presente.

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

25 anos

Muitas obras inacabadas irritam os cidadãos brasileiros, de pontes, hospitais e escolas inacabadas ao Programa Espacial Brasileiro. São bilhões desperdiçados, sem transportar alimentos, sem salvar nem educar ninguém, sem trazer progresso tecnológico, nem científico.

O Brasil investiu muitos bilhões na área espacial, na infraestrutura, em naves e foguetes, em tecnologia e ciência, mas não dá continuidade, não mantém o investimento. E o pior, mais de meio século investido na área.

O INPE surgiu na rabeira dos lançamentos do primeiro satélite em 1957 e do primeiro astronauta, Iuri Gagarin, em 12 de abril de 1961. A Sociedade Interplanetária Brasileira (SIB) resolveu, durante a Reunião Interamericana de Pesquisas Espaciais, propor a criação de uma instituição civil de pesquisa espacial ao presidente da República Jânio Quadros.

Jânio ficou entusiasmado e, em 3 de agosto de 1961, assinou o decreto criando o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (GOCNAE), o embrião do que viria a ser o INPE. O interesse externo na coleta de dados na faixa equatorial trouxe a oportunidade para o INPE inserir-se na comunidade científica internacional.

Foi quando o INPE propôs ao Ministério da Aeronáutica a construção de uma base de lançamento de foguetes com cargas científicas. O Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno (CLFBI), em Natal (RN) foi inaugurado em 1965 com o lançamento de um Nike-Apache, foguete da National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Em 1966, foi criado o programa Meteorologia baseado na recepção de imagens meteorológicas de satélite NOAA da NASA. Depois, veio o Projeto Sensoriamento Remoto (SERE) em 1969 usando fotos aéreas do Earth Resources Technology Satellite (ERTS) e, depois, do LANDSAT. Como sucesso, pode-se destacar, em 1970, a detecção de ferrugem nos cafezais na região de Caratinga (MG).

Cabe destacar ainda, nesses anos, o projeto Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares (SACI), que consistia na utilização de um satélite de telecomunicações da NASA para a transmissão de conteúdos educacionais produzidos e transmitidos pelo INPE. Entre tantos outros projetos, faltava o projeto de um satélite próprio.

Em 20 de janeiro de 1970, foi criada a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE) para elaborar a política espacial e coordenar o Programa Espacial Brasileiro. E em 22 de abril de 1980, criou-se a Missão Espacial Completa Brasileira (MECB) visando o desenvolvimento de quatro satélites e de um veículo lançador. E isso trouxe grande aumento do orçamento, a contratação de recursos humanos e projetos de ampla infraestrutura.

Ao INPE coube desenvolver dois satélites de coleta de dados ambientais de aproximadamente 100 kg e dois satélites de sensoriamento remoto de cerca de 150 kg em órbita polar, além de desenvolver um sistema de solo para o controle de satélites.

Os tecnologistas do INPE enfrentaram e venceram difíceis barreiras tecnológicas. Para o foguete elas foram intransponíveis fazendo-se necessário contratar lançamento pelo foguete Pegasus, em 9 de fevereiro de 1993 do SCD-1.

— Mário Eugênio Saturno (São José dos Campos-SP)

Aviso

Como se não bastasse o aviso dos cientistas, Glaciologistas do Painel do Clima da ONU, agora os Cientistas Atômicos, no dia 29 de janeiro, adiantaram o “Relogio do Apocalipse” em três minutos, segundo eles pela iminência de uma Guerra Nuclear entre as grandes potências. Citaram a Coreia do Norte de Kim Jong-Um e o presidente Trump dos USA, que lamentavelmente não para de se espinhar com relação às provocações infantis e perigosas.

Citam os cientistas que, agora, temos a nosso favor somente dois minutos do “Relogio do Apocalipse” e, se nada for feito, estaremos próximos do Juízo Final.

Faço minhas as palavras de um aborígene da Austr[alia que nos disse um dia. “Tirem o homem do Meio Ambiente e em três anos o planeta Terra se regenera e devolve a vida à Biodiversidade”.

Tirem o Meio Ambiente do Homem, em 15 dias ele desaparece da face da Terra, como desapareceram a civilizaçao dos Maias, que esgotaram seus recursos naturais.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

Infância perdida

As cenas da Guerra do Rio não trazem, desafortunadamente, novos episódios de profunda tristeza. Nas últimas 72 horas, três crianças perderam a vida, vítimas do ambiente homicida que assola a cidade.

Fruto de uma política equivocada de segurança pública, que não consegue minimamente atingir resultados que justifiquem a manutenção, as estratégias de guerra às drogas, que têm como corolário uma guerra aos pobres nas comunidades, vêm deixando um superávit de mortes de centenas de civis, perda irreparável de mais de uma centena de policiais, custo econômico quase que incalculável e resultados absolutamente deficitários.

Como ponta mais sensível desse iceberg de morte e dor, há a perda não compensada de um quinto do ano letivo nas escolas públicas, diminuindo ainda mais as possibilidades e os instrumentos de superação, via educação e cultura, do atual status quo.

Não podem os gestores de topo da segurança no Rio alegar desconhecimento, pois até um extraterrestre que viesse à cidade, em pouco tempo perceberia a ineficácia, incompetência repetida de uma política que dá errado e é reiterada.

E para piorar o quadro, essa lógica começa a impregnar de forma forte as Forças Armadas. Vide o exemplo da notícia do quartel da Marinha sitiado pelo narcotráfico na Avenida Brasil.

Diz o Direito Penal que ações culposas sapientes são ações dolosas. Não vemos outra análise na insistência da manutenção das atuais práticas policias.

E assim crianças — futuro de qualquer país — são sacrificadas em vão aumentando o calvário e o Vale de lágrimas em que se transformou o Rio e que se alastra pelo Brasil.

Ficamos as vésperas do Carnaval como dizem os versos da Beija Flor, em 2018: “à procura de uma luz, a salvação… onde a esperança sucumbiu… vejo a liberdade aprisionada, teu livro eu não sei ler Brasil!… mais um menino que você abandonou…”

Até quando?!

— Newton de Oliveira (São Paulo-SP)

“Fotos do Leitor”

Acidente de Fuscas em 1966