Literatura: ‘Rumores de criança’

‘Rumores de criança’

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

A transição de um Estado dominante para outro é familiar até mesmo se falarmos em poderes pessoais: Davi e Golias ou Moisés e o Egito. Em 711, as tropas islâmicas, vindas do Norte da África, tomaram a Península Ibérica e venceram na região da Hispânia. Em 1300, a Inglaterra se transforma em Reino Britânico, depois de um vasto período de miséria e guerras. Na Idade Média, a igreja Católica reina na Europa e a influência foi de tamanha grandeza, que até nos nossos dias, o calendário oficial ocidental se permanece cristão.

Como aponta, a História mostra-nos aquele antigo ditado que todos nós gostamos de pronunciar quando nos sentimos abatidos: “Um dia é o da caça, o outro do caçador”. E vivemos hoje, transformações do poder no século XXI às quais nos deixam perdidos diante de tantas informações.

Mas há um alerta. Para o cientista político contemporâneo Joseph Nye, deve-se olhar com atenção para a era digital e ir além das fronteiras. As estatísticas apontam que, se os automóveis tivessem diminuído seu preço na medida em que fizeram com os computadores, um carro atualmente custaria 5 dólares. Em 1993, havia cerca de 50 sites no mundo. Em 2010, a China possuía 500 milhões de usuários da internet e redes sociais. Em 1970, para se comunicar com alguém do outro lado do mundo era necessário possuir uma grande quantia de dinheiro, ser um político, diretor de uma empresa, etc. Atualmente, só precisamos entrar em um estabelecimento com wifi e escolher o meio de comunicação para conversar com qualquer pessoa do mundo.

Voltamos a falar dos poderes e de suas mudanças. Muitos ainda acreditam na ascensão da China e na queda dos EUA em algumas décadas. Mas se notarmos, a cada dez ou quinze anos, fala-se no começo do fim do poder norte-americano. Na Guerra Fria foi assim quando a Rússia lançou o Sputnik (os satélites artificiais soviéticos) e foi assim em 2008 (com a bolha imobiliária).

A verdade é que não há mais uma substituição de poderes tão visivelmente. Quando eu era pequena, lia jornais e aqueles periódicos da Folha de S. Paulo que nos traziam informações sobre a Guerra Fria, ou mesmo sobre a ditadura, mas isso já era no começo de 1990. Depois eu também assistia Boris Casoy, e sempre ia dormir pensando numa solução para diminuir tanta guerra por barris de petróleo.

Os tempos mudaram. Hoje, se deseja não ser enganado, busca informações em tempo integral nas redes de internet (para isso temos o WikiLeaks ou até mesmo o DeepWeb para os mais corajosos). Temos aquele poder que não tínhamos: ficávamos à mercê das horas para se saber a notícia, ou dos periódicos especiais que vinham acompanhando o jornal. Para o cientista político Joseph Nye, devemos baixar a guarda e nos atentar para o que nos mostra os novos tipos de dominação: o poder cibernético. A única coisa que devemos temer atualmente é o próprio medo, pois o nosso inconsciente coletivo está interligado com o mundo de diversas formas. E devemos então administrar todos esses processos, para que a próxima notícia não nos abale e dessa forma, tentarmos refletir um pouco nessa bagunça pela qual engatinhamos como crianças em meio a brinquedos tão novos e desafiadores.

O que há e nós ainda estamos engatinhando, é a maneira de como vamos encarar o Estado hoje e amanhã. Pois mostrando os dados, nota-se que a era tecnológica chegou para ficar, e dessa forma, podemos trabalhar a nosso próprio benefício, ou seja, podemos ir além das fronteiras que nos cercam fisicamente e enxergar o outro lado do mundo. Para mim, essa ainda é a maior vantagem de viver sobre a Revolução da Informação.