Loja de técnico vira ‘galinheiro’

Para tirar ‘prova dos nove’ de conserto,

ele chocou ovos, mas cliente não voltou

Por esta, nem mesmo o técnico em eletrônica Luiz Shoji Tamura Amemiya, que há mais de meio século dirige a “Tamura Som” em Santa Cruz do Rio Pardo, esperava. Para provar a um cliente que a chocadeira que estava no conserto funciona, ele colocou ovos para chocar. Nenhum falhou, mas o cliente não veio buscar o equipamento. O resultado é que Shoji está dividindo as bancadas da oficina com vários pintinhos. Aliás, já cresceram.

“É uma situação inusitada”, diz, rindo. Tamura já havia consertado outras chocadeiras. Por isso, aceitou a encomenda de um cliente. “Consertei e ficou boa. Ele buscou, mas voltou alguns dias depois dizendo que não estava funcionando”, contou. Shoji não teve dúvidas: “Eu disse a ele para trazer quatro ovos ‘galados’ para tirar a prova dos nove. Afinal, sempre tive confiança no meu serviço”, afirmou.

Todos os ovos chocaram. Apenas um pintinho não sobreviveu porque ficou preso num dos cantos da chocadeira. “Ele morreu por desastre mesmo”, conta. Os outros cresceram e agora são a alegria de Shoji — e a irritação da mulher, Bel Tamura.

O problema é que Shoji não consegue mais entrar em contato com o cliente. “O telefone não atende. Enquanto isso, os pintos vão virar galos. Mas acaba sendo um atrativo”, admite.

Tão atrativo que Shoji agora gosta das aves, acomodadas numa caixa. Ele chama cada um pelo nome e eles parecem atender. O técnico também aprendeu a cuidar deles, pesquisando sobre o assunto.

Shoji Tamura garante que nenhuma ave vai para a panela. No entanto, Bel desconversa sobre algum deles virar mistura no almoço. “Ela não gosta do cheiro deles”, diz Shoji, enquanto espera o cliente buscar a chocadeira. E, claro, os pintinhos.

* Colaborou Toko Degaspari